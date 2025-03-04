Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свою перепалку с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. На своей странице в соцсети Х он заявил, что сожалеет о конфликте с американским лидером, однако извинений, на которых настаивает Вашингтон, так и не принес.

«Наша встреча в Белом доме в пятницу прошла не так, как предполагалось. Сожалею, что это произошло. Пора все исправить», — написал он.

Вместе с тем украинский лидер заявил о своей готовности сотрудничать под «сильным руководством президента Трампа» для достижения мира. По словам Зеленского, Киев готов «как можно скорее» сесть за стол переговоров и «работать быстро», чтобы положить конец боевым действиям.

«Первыми этапами могут стать освобождение пленных и перемирие в небе — запрет на ракеты, беспилотники дальнего радиуса действия, бомбы на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру и немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое. Затем мы хотим очень быстро пройти все последующие этапы и совместно с США договориться о прочном окончательном соглашении», — отметил он.

Зеленский добавил, что Киев «действительно ценит то, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить свой суверенитет и независимость».

Также украинский лидер указал на готовность Киева подписать сделку с Вашингтоном по совместной разработке украинских полезных ископаемых «в любое время и в любом удобном формате».

«Мы рассматриваем это соглашение как шаг к большей безопасности и прочным гарантиям безопасности, и я искренне надеюсь, что оно будет эффективно работать», — заключил он.

28 февраля президенты США и Украины встретились в Овальном кабинете Белого дома перед журналистами. После пресс-конференции представители Киева и американской администрации должны были подписать соглашение доступе США к украинским редкоземельным металлам, затем планировался ужин.

Во время встречи между Трампом, Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошел словесный конфликт. Вэнс и Трамп обвинили украинского президента в неуважении к принимающей стороне и неблагодарности. Трамп заявил, что Зеленский «играет миллионами жизней» и может «доиграться до третьей мировой войны». В итоге команда Трампа призвала украинскую делегацию покинуть Белый дом, подписание сделки по минералам было отложено.

Госсекретарь США Марко Рубио и другие представители американской администрации после инцидента заявили, что Зеленскому следует извиниться. Трамп после перепалки сделал вывод, что Зеленский «не готов к миру, если в нем будет участвовать Америка».

3 марта в Белом доме заявили о временной приостановке американской военной помощи Украине до тех пор, пока не убедятся в желании Киева содействовать заключению мирного соглашения. Сколько продлится пауза — неизвестно.

Как утверждает Bloomberg, американцы заблокировали не только запланированные поставки, но и те, что уже были в пути — в частности, в Польше.