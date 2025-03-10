Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал ситуацию с якобы отказом правительства региона в помощи бойцам спецназа «Ахмат» в поставке кислородных баллонов. По его словам, гуманитарная помощь не была направлена в связи с отсутствием необходимых данных о получателе и соответствующей заявки.

В своем телеграм-канале Хинштейн рассказал, что его помощники получили голосовые сообщения от человека, который представился Моисеем и попросил поставить кислородные баллоны подразделению, которое «выполняет задачи на курском направлении». Однако на вопрос о том, к какому подразделению он относится, мужчина ответил «спецназ», не предоставив дополнительной информации.

«Своих точных данных не назвал. Ему предложили связаться через закрытую военную связь. Ответил, что связи нет. Никаких официальных заявок после этого не прислал», — рассказал Хинштейн.

Врио главы региона отметил, что администрация области не может направлять помощь по телефонному звонку «непонятно куда и кому», так как такая поддержка требует последующего отчета. Он также напомнил о наличии алгоритма, определенного региональным оперативным штабом.

«Заявки нам — направляют командиры частей и подразделений, которые мы оперативно (в тот же день) согласовываем с военным командованием», — написал Хинштейн.

Он также обратил внимание на то, что подобный порядок существует «не для галочки», а для того, чтобы удостовериться в том, что необходимая помощь будет доставлена адресату. Хинштейн также приложил к сообщению видеоролик с обращением командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, в котором тот подробно рассказал о произошедшем.

По словам Алаудинова, речь идет об операторе БПЛА, который был прикомандирован к спецназу из другого подразделения. Командир «Ахмата» отметил, что узнал о том, что его подчиненный обратился за помощью к главе Курской области за помощью, из соцсетей.

«А у меня вопрос — Моисей, интересно, кто такой, чтобы он имел право обращаться напрямую к губернатору Курской области? И откуда губернатор Курской области должен знать, что Моисей — это реально не укроп какой-то, а боец какого-то подразделения?» — сказал Алаудинов.

Он также напомнил о своих хороших отношениях с Хинштейном и обратил внимание на то, что ранее он не получал от врио губернатора отказа ни по одному вопросу.

Алаудинов также рассказал, что речь шла об «очень секретной операции», в рамках которой никто не имел права предпринимать какие-либо шаги без его личного разрешения.

«Если мне надо было бы — я бы попросил и я бы достал любые баллоны. Но ко мне ни «Аид», никто из бойцов и командиров не обращался, не просил, чтобы я добыл им баллоны. Такого разговора не было», — добавил он.

В связи с этим Алаудинов попросил «не маяться ерундой» тех, кто распространяет информацию об отказе в поставке кислородных баллонов, и заявил, что сам примет решение о наказании для оператора БПЛА с позывным Моисей. Он добавил, что с этого дня никто из его подчиненных не будет «кому бы то ни было вообще звонить» без его личного разрешения.

Хинштейн, в свою очередь, подтвердил, что находится на постоянной связи с командиром «Ахмата», и выразил готовность решать любые проблемные вопросы «незамедлительно».

Публикация о том, что власти Курской области «отдинамили» просьбу о предоставлении кислородных баллонов была опубликована в телеграм-канале «Моисей | БА | СпН | МО РФ» 1 марта. Позднее сообщение было удалено. В сообщениях от 10 марта автор канала отметил, что не оскорблял Хинштейна в своих высказываниях, а также написал, что его «отчитали» и напомнили о субординации.