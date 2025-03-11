Российские военные шесть суток пробирались 14 км по газопроводу в Суджанском районе Курской области во время операции «Поток». Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

«Ползли по трубе 14 километров, под землей провели шесть суток — не хватало кислорода, воды. Но хватило сил и воли — дошли и выбрались, выбивали врага, на которого свалились, точно снег на голову», — написал Хинштейн.

Участники операции, в числе которых были бойцы спецназа «Ахмат», находятся в областной больнице под наблюдением врачей. Хинштейн выразил уверенность, что операция «Поток» «будет вписана золотыми буквами в историю СВО, о ней будут рассказывать детям в школах, снимать фильмы, писать книги».

Об операции «Поток» или «Труба» стало известно в начале марта. Российские военные воспользовались трубой газопровода, по которой раньше поступало топливо через Украину в Европу, чтобы прорвать оборонительные позиции ВСУ в Суджанском районе.

По данным RTVI, в операции участвовало более 800 военных из отдельной штурмовой бригады «Ветераны», бригады «Восток», 30-го мотострелкового полка, 11-й бригады ВДВ и группы «Аида» спецназа «Ахмат».

Командир бригады «Восток» с позывным «Зомби» рассказал, что операцию готовили больше трех недель. В трубе были оборудованы специальные накопители для личного состава, боекомплекты, еда, вода, портативные переносные туалеты. Прежде чем войти в трубу из нее выкачивали остатки газа и закачивали туда кислород.

По словам одного из участников операции, самыми сложными были первые 72 часа: «ужасно горели легкие и болела голова, следом температура и текли слезы», бойцы также страдали от галлюцинаций.

8 марта командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о начале масштабного наступления российских войск в Курской области. Минобороны России 11 марта отчиталось об освобождении 12 населенных пунктов в регионе. Всего с момента вторжения ВСУ в Курскую область российские военные вернули под контроль 32 населенных пункта в приграничном регионе, подсчитал ТАСС.