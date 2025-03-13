Город Суджа в Курской области был освобожден 13 марта в ходе наступательных действий подразделениями группировки войск «Север», сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале. Ведомство уточнило, что также освобождены населенные пункты Меловой и Подол.

Минобороны уточнило, что за последние сутки украинские военные потеряли более 340 человек, две БМП, три БТРа, пять боевых броневиков, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномета, а также два пункта управления беспилотниками.

Кроме того, сообщили в ведомстве, авиационные и артиллерийские удары были нанесены по позициям ВСУ в окрестностях населенных пунктов Горналь и Олешня, Александрия, Басовка, Беловоды, Варачино, Водолаги, Журавка, Мирополье, Новенькое, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.

За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ, по данным Минобороны России, потеряли более 67150 военнослужащих, 392 танка, 316 боевых машин пехоты, 278 бронетранспортеров, 2196 боевых бронированных машин, 2428 автомобилей, 549 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, включая 13 HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов и другую технику.

Ранее стало известно, что большая часть вторгшихся на российскую территорию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули Курскую область, чтобы избежать окружения. Информацию об этом подтвердил главком ВСУ Александр Сырский.

Накануне глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе доклада главе государства Владимиру Путину, который 12 марта впервые посетил регион с момента вторжения на его территорию украинских войск, сообщил, что российские войска освободили 86% территории, занятой украинскими военными.

Минобороны в последние дни регулярно сообщало о взятии под контроль ранее захваченных украинцами населенных пунктов, в том числе в Суджанском районе Курской области. Переломить ситуацию российским войскам удалось, забросив штурмовой отряд в тыл украинских позиций по пустой трубе газопровода, через который газ ранее подавался в Европу.