Украинская сторона передала России тела 45 погибших российских военнослужащих. Об этом сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, пишет РБК.

Российская сторона, в свою очередь, передала тела 757 погибших военных. В ходе предыдущего обмена телами, который прошел в конце января, Россия также вернула 757 тел украинских военных и получила 49 тел российских военнослужащих.

Ранее руководитель бюро по вопросам, связанным со специальной военной операцией, Центрального агентства по розыску Международного комитета Красного Креста Душан Вуяшанин рассказал РИА «Новости», что в МККК с февраля 2022 года получили уведомления от России и Украины о содержании под стражей 16 тысяч военных и гражданских лиц.

Он уточнил, что этот показатель не равен числу пленных, которые находятся под стражей в настоящий момент, так как несколько тысяч из них уже были освобождены. Вуяшанин также сообщил, что с февраля 2024 года было заведено около 50 тысяч дел.

«И, к сожалению, это число продолжает расти», — отметил он.

По его словам, число запросов, которые получает МККК выросло с 2024 года с 1 до 5 тысяч в месяц. Вуяшанин предположил, что это может быть связано с тем, что семьи военных получают больше информации о возможности связаться с организацией.

Последний на текущий момент обмен военнопленными между сторонами конфликта прошел в начале февраля по формуле «150 на 150».

«5 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ», — заявили в министерстве обороны России.

Сообщалось, что посредничество гуманитарного характера при возвращении российских военных оказали представители Объединенных Арабских Эмиратов. После освобождения россиян расположили на территории Беларуси для оказания психологической и медицинской помощи, им также предоставили возможность связаться с родственниками.