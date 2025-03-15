Предложение президента России Владимира Путина к группировке украинских войск в Курской области сложить оружие в обмен на сохранение жизней пока в силе, но срок его действия ограничен. Об этом 15 марта заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока действует», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Однако время у ВСУ «сокращается, как шагреневая кожа», добавил представитель Кремля, не уточнив срок действия предложения Путина.

Как утверждает российский военный телеграм-канал Condottiero, срок действия предложения Путина по сложению оружия ВСУ в Курской области «продлен до понедельника 17 марта 06.00 мск». Официально эта информация не подтверждалась.

С призывом к Путину «пощадить» попавших в окружение в Курской области бойцов ВСУ 14 марта обратился президент США Дональд Трамп. По его словам, «тысячи украинских военных полностью окружены российскими войсками и находятся в очень плохом и уязвимом положении».

Путин в ответ заявил, что для «эффективной реализации» инициативы Трампа власти Украины должны отдать своим воинским подразделениям приказ сложить оружие и сдаться в плен. Глава государства заверил, что в этом случае военнослужащим ВСУ будут гарантированы жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и российскими законами.

При отказе сложить оружие украинские военные в Курской области «будут последовательно и безжалостно уничтожены», заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. «Ближайшие часы покажут, что они выбрали», — написал он в своем телеграм-канале.

Наступление ВС России в Курской области

12 марта Путин посетил пункт управления действующими в Курской области подразделениями. Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов доложил главе государства об окружении группировки ВСУ в регионе и сдаче в плен нескольких сотен солдат. Путин отметил, что к ним нужно «относиться как к террористам в соответствии с законами» России.

На следующий день российский президент заявил, что группировка ВСУ, вторгнувшаяся в Курскую область, «полностью в изоляции», а управление войсками утрачено. По словам Путина, в ближайшие дни у остающихся в регионе украинских военных будет только «два выхода» — «сдаться или погибнуть».

Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что операция ВСУ в Курской области «свою задачу выполнила».

«Ситуация сейчас очень сложная. Я могу только поблагодарить наших воинов за эту операцию», — сказал он.

Как писал Forbes, большая часть подразделений ВСУ, включая элитные, уже покинула Курскую область и находится на украинской территории. Всего, по данным издания, в российском регионе находилось около 10 тыс. украинских военных.

За последнюю неделю российские военные освободили 28 населенных пунктов в Курской области, которые с момента вторжения украинских войск в августе 2024 года находились под контролем ВСУ. В их числе город Суджа.

Из освобожденной части Суджанского района Курской области с начала эвакуации вывезли 241 человека, сообщило МЧС.