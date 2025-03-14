Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области «выполнила свою задачу», оттянув силы российских войск с других направлений. Об этом журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает издание «Страна».

«Ситуация сейчас очень сложная. Я могу только поблагодарить наших воинов за эту операцию. Она свою задачу выполнила. Первым спало давление на харьковском направлении, потом они начали забирать свои войска с восточного направления», — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что благодаря Курской операции ситуация на покровском и харьковском направлениях стабилизировалась.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сказанное Зеленским о «выполнении задачи» украинскими войсками в Курской области.

«То есть задача Банковой была убить мирных граждан, закопать побольше ВСУшников и сдать в плен оставшихся украинцев?» — написала она в своем телеграм-канале.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область в начале августа 2024 года. В январе 2025-го Минобороны России сообщило, что площадь территории, занятой украинскими войсками в регионе, изначально составляла 1268 кв. км.

О начале масштабного наступления российских войск в Курской области 8 марта сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Главком ВСУ Александр Сырский фактически это подтвердил, заявив, что украинские войска «осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны».

Российские военные смогли прорваться в тыл группировки ВСУ в результате операции «Поток» или «Труба», пройдя 15 км по трубе газопровода, по которой раньше поставлялось топливо через Украину в Европу.

12 марта президент России Владимир Путин посетил пункт управления действующими в Курской области подразделениями. Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов доложил главе государства об окружении группировки ВСУ в Курской области и сдаче в плен нескольких сотен солдат. Путин заявил, что к ним нужно «относиться как к террористам в соответствии с законами» России.