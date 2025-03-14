Власти Сумской области на севере Украины приняли решение о принудительной эвакуации жителей из восьми населенных пунктов Сумского района, говорится в телеграм-канале областной администрации.

«Было принято решение о проведении обязательной эвакуации населения из 8 населенных пунктов Юнаковской и Миропольской общин Сумского района», — говорится в сообщении.

По словам главы Сумкой администрации Владимира Артюха, под эвакуацию подпадают 543 человека, в том числе дети, передает «РБК Украина».

Сумская область расположена на границе с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Город Сумы находится в 30 км от государственной границы, через город проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей.

Город Суджа в Курской области был освобожден 13 марта в ходе наступательных действий подразделениями группировки войск «Север». Минобороны России уточнило, что за последние сутки украинские военные потеряли более 340 человек, две БМП, три БТРа, пять боевых броневиков, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномета, а также два пункта управления беспилотниками.

12 марта глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе доклада главе государства Владимиру Путину, который посетил регион с момента вторжения на его территорию украинских войск, сообщил, что российские войска освободили 86% территории, занятой украинскими военными.