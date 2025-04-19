Россия и Украина в преддверии Пасхи провели обмен военнопленными. Стороны передали по 246 военнослужащих, сообщило российское Минобороны. Это крупнейший обмен пленными между Москвой и Киевом с начала российско-украинского конфликта.

В качестве жеста доброй воли Киеву также передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военных, нуждающихся в срочной помощи, говорится в сообщении Минобороны.

Возвращенные из украинского плена военнослужащие находятся в Беларуси, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. Позже их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Обмен прошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), отмечается в сообщении ведомства.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение обмена, заявив о возвращении 277 человек.

О проведении «пасхального» обмена пленными накануне сообщило агентство Reuters. По подсчетам издания, общее число военных, переданных сторонам конфликта при посредничестве ОАЭ сторонами конфликта, составляет более 3,2 тыс. человек.

Прошедший 19 апреля обмен стал самым массовым с начала военной операции на Украине. До этого крупнейшим по числу переданных пленных был обмен, состоявшийся в начале 2024 года, когда с подконтрольных Киеву территорий в Россию вернулись 248 военнослужащих. Президент Украины Владимир Зеленский тогда сообщил о возвращении 230 украинских военнослужащих на родину.

В 2024 году Москва и Киев не проводили обмен пленными в преддверии Пасхи. За год до этого, 16 апреля 2023 года, на Украину в результате пасхального обмена вернулись 130 военнослужащих. Соответствующее поручение тогда дал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отмечала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. «В канун светлого Воскресения Христова Пригожин дал команду отправить домой большую группу пленных солдат ВСУ», — писала она в своем телеграм-канале. О передаче военнопленных России в рамках этого пасхального обмена публично не сообщалось, Минобороны России не давало соответствующих комментариев.

19 марта Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «175 на 175». Тогда же Москва передала Киеву 22 тяжелораненых пленных. В январе Москва и Киев обменялись пленными по формуле «25 на 25» при содействии Ватикана, в феврале стороны вернули по 150 военнослужащих.

Среди прочего Россия и Украина обмениваются телами погибших военных. Последний такой обмен состоялся 18 апреля — Москва получила тела 41 погибшего военнослужащего, Киев — 909.

Днем 18 апреля российская и украинская стороны обменялись телами погибших военнослужащих. Россия получила тела 41 погибшего военного, Украина — 909. Предыдущий обмен прошел 28 марта, тогда Киев также вернул тела 909 военнослужащих, Москва — 43-х.