Украине передали 909 тел погибших военных, сообщил украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Украинские военные воевали на кураховском, покровском, бахмутском, угледарском, сумском, луганском и запорожском направлениях.

Координационный штаб поблагодарил за содействие международный комитет Красного Креста. Правоохранительные органы совместно с экспертными учреждениями в ближайшее время установят личности погибших.

Об обмене телами между Россией и Украиной также рассказал представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Москва получила тела 41 погибшего, уточнил Саралиев в беседе с РБК.

Это четвертый обмен России и Украины телами погибших в 2025 году, предыдущий состоялся 28 марта, Москве тогда вернула тела 43 бойцов, Киеву также передали тела 909 погибших военных.

19 марта Россия и Украина обменяли военнослужащих, взятых в плен, по формуле «175 на 175». Также Москва передала Киеву 22 тяжелораненых пленных.

В Министерстве обороны сообщили, что вернувшиеся из украинского плена российские военные находятся в Беларуси, где им оказывают помощь. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что офицеры Минобороны переодели военнослужащих в теплую одежду, накормили и дали возможность связаться со своими родными и близкими.