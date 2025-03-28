Киеву передали тела 909 погибших военных, сообщил украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Погибшие солдаты воевали на кураховском, покровском, бахмутском, угледарском, луганском и запорожском направлениях.

Координационный штаб поблагодарил за содействие международный комитет Красного Креста. Правоохранительные органы совместно с экспертными учреждениями в ближайшее время установят личности погибших.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов утверждает, что Москве передали тела 43 военнослужащих. Аналогичные данные приводят телеграм-канал «Военный осведомитель» и военкор ВГТРК Андрей Руденко. Возвращение тел 43 погибших на родину также подтвердил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

По информации военкора «Комсомольской правды» Александра Коца, России передали 35 погибших военнослужащих, остальные восемь — якобы тела жителей Курской области. Официально эта информация пока не подтверждалась.

Это третий обмен России и Украины телами погибших за 2025 год, предыдущий состоялся 14 февраля. Москве тогда передали тела 45 бойцов, Киеву вернули тела 757 военнослужащих.

19 марта Россия и Украина обменяли военнослужащих, взятых в плен, по формуле «175 на 175». Также Москва передала Киеву 22 тяжелораненых пленных.

В Министерстве обороны сообщили, что вернувшиеся из украинского плена российские военные находятся в Беларуси, где им оказывают помощь. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что офицеры Минобороны переодели военнослужащих в теплую одежду, накормили и дали возможность связаться со своими родными и близкими.