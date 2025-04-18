Россия и Украина 19 апреля при посредничестве ОАЭ проведут обмен военнопленными по формуле «246 на 246». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По информации агентства, общее число пленных, переданных обеим сторонам вместе с этим обменом составит 3233 человек.

19 марта Россия и Украина обменяли военнослужащих, взятых в плен, по формуле «175 на 175». Также Москва передала Киеву 22 тяжелораненых пленных.

В начале апреля уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о том, что Россия и Украина пришли к значительному соглашению касающемуся плененных военнослужащих. В рамках этого соглашения стороны также обменяются тысячами посылок для находящихся в заключении бойцов.

«Третий раз мы будем проводить акцию направления посылок с письмами из дома, детскими рисунками, вещами, тем необходимым набором, который может быть полезен в тех условиях, в которых находятся ребята. Посылки собраны, и в этом месяце начинается вручение нашим пленным и, соответственно, украинским военнослужащим, которые находятся в специальных учреждениях на территории России», — говорила Москалькова.

Омбудсмен отмечала, что в течение апреля обе стороны доставят по полторы тысячи посылок.

Днем 18 апреля российская и украинская стороны обменялись телами погибших военнослужащих. Россия получила тела 41 погибшего военного, Украина — 909. Предыдущий обмен прошел 28 марта, тогда Киев также вернул тела 909 военнослужащих, Москва — 43-х.