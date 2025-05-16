Россия передала Украине при обмене 909 тел военных и получила тела 34 бойцов. Об этом РБК сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

В украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что были переданы тела военных, которые находились в моргах на территории России. Также Украина получила тела бойцов, погибших при боях на кураховском, бахмутском, запорожском, харьковском и других направлениях.

Штаб выразил благодарность за содействие в обмене международному комитету Красного Креста. «Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших», — говорится в сообщении.

Военкор Александр Коц заявил, что большинство украинских бойцов, тела которых были переданы в рамках обмена, погибли в Курской области.

«Цифры обмена, разумеется, не отражают аналогичный уровень погибших с обеих сторон. Но есть объективные причины, по которым ВСУ несут кратно большие потери. И это в том числе возросшая эффективность действий армии России», — утверждает Коц.

Предыдущий обмен телами военных между Россией и Украиной состоялся в апреле. Тогда российская сторона получила 41 тело погибшего военного, а украинская — 909.

6 мая Россия и Украина провели пятый с начала 2025 года обмен пленными. С каждой стороны на родину были возвращены по 205 человек. До этого обмен состоялся в преддверии Пасхи 19 апреля, он стал крупнейшим за все время проведения военной операции. Российское Минобороны сообщило, что обе стороны передали по 246 военнослужащих. Кроме того, Россия передала Украине 31 раненого военнопленного в обмен на 15 раненых российских бойцов, нуждающихся в срочной помощи.

19 марта Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «175 на 175». Тогда же Москва передала Киеву 22 тяжелораненых пленных. 5 февраля в Россию вернулись 150 российских военнослужащих, столько же были переданы украинской стороне. В январе Москва и Киев обменялись пленными по формуле «25 на 25» при содействии Ватикана.