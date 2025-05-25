Минобороны России сообщило о возвращении 303 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории. Российская сторона передала Украине столько же военных.

«Таким образом, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, за период с 23 по 25 мая российской и украинской стороной проведен обмен по формуле 1000 на 1000 человек», — заявили в военном ведомстве.

Российские бойцы находятся в Беларуси, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем их доставят в Россию на лечение и реабилитацию, добавили в Минобороны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из плена вернулись бойцы ВСУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Накануне, 24 мая, Россия и Украина передали друг другу по 307 военных. 23 мая состоялся обмен 270 российских военнослужащих и 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, на такое же число украинских военных и гражданских лиц.

Договоренность между Москвой и Киевом об крупнейшем с начала военных действий обмене «1000 на 1000» была достигнута во время прямой встречи двух делегаций в Стамбуле 16 мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что такое предложение внесла российская сторона.

22 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что Москва передала Киеву свой список пленных для обмена. Встречное предложение, по его словам, на тот момент еще не было получено. Через некоторое время замглавы координационного штаба ВСУ по обращению с военнопленными Андрей Юсов заявил, что украинская сторона тоже передала свой список.

Президент США Дональд Трамп, комментируя согласование списков, предположил, что это «может привести к чему-то большому».

На встрече в Стамбуле 16 мая Украина запросила прямые переговоры на уровне глав государств. Российская делегация «приняла этот запрос к сведению», сообщил ее глава, помощник президента России Владимир Мединский. В Кремле заявили, что считают возможной встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского при достижении «определенных договоренностей» на переговорах.

Кроме того, Москва и Киев договорились подготовить и представить условия прекращения огня. После обмена этими перечнями стороны планируют продолжить переговоры, добавил Мединский.