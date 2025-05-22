В Кремле подтвердили передачу Киеву списка для обмена пленных по формуле «1000 на 1000». Об этом «Интерфаксу» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы действительно передали наш список. Встречный список из Киева пока не получили. Ждем», — сказал он.

Обновление. Украина передала России свой список пленных на обмен «1000 на 1000», сообщил замглавы Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов.

Незадолго до этого Песков отмечал, что «все заинтересованы» в том, чтобы сделать процесс обмена пленными между Россией и Украиной «в максимально быстром режиме», но этот вопрос «достаточно трудоемкий».

«Там работа ведется конкретными именами. Поскольку речь идет о “1000 на 1000” это требует какого-то времени», — объяснял Песков.

О переданном Москвой списке для обмена сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Выясняем детали по каждому человеку, которого подали в списках с российской стороны», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Зеленского, договоренность об обмене пленных «стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции». «Работаем, чтобы этот результат был обеспечен», — подчеркнул он.

Первые за три года прямые переговоры между Москвой и Киевом состоялись 16 мая в Стамбуле по инициативе президента России Владимира Путина. По их итогам помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны договорились провести в ближайшие дни обмен пленными по формуле «1000 на 1000», который должен стать крупнейшим с начала боевых действий.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула в своем телеграм-канале, что предложение об обмене пленными на переговорах в Стамбуле сделала российская сторона.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил после переговоров, что Киев знает дату, на которую запланирован обмен, но пока не будет ее разглашать. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, в свою очередь, отметил в разговоре с РБК, что процесс будет разбит на несколько дней.