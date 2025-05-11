Москва предлагает Киеву без предварительных условий возобновить прямые переговоры, которые были прерваны в 2022 году, сказал президент России Владимир Путин. Он предложил начать диалог 15 мая в Стамбуле.

По словам президента, Москва надеется на серьезные переговоры, чтобы устранить первопричину конфликта. Он подчеркнул, что Россия настаивает на долгосрочном перемирии, которое не привело бы к возобновлению огня.

«Решение за украинскими властями и их кураторами», — сказал Путин.

Он добавил, что те, кто действительно хочет мира, не может этого не поддержать.

Секретариат ООН воздержался от комментариев относительно предложения президента России.

«У меня нет комментария», — заявил ТАСС заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Накануне, 10 мая, в Киеве прошла встреча «коалиции желающих», в которой приняли участие президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск. Лидеры также созвонились с президентом США Дональдом Трампом. По итогам встречи они призвали Россию к 30-дневному перемирию с 12 мая, а в случае отказа пригрозили санкциями.

Мерц, прибыв в Киев, сказал, что готов лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если это поможет урегулировать конфликт. В Кремле в свою очередь заявили, что президент России открыт к диалогу с любыми западными лидерами, однако из Европы поступает много противоречивых заявлений, направленных скорее на конфронтацию.

После начала боевых действий на Украине в феврале 20222 года российская и украинская делегации несколько раз встречались в Беларуси и Турции. Переговоры были приостановлены в мае 2022 гола после публикации кадров из Бучи. В Минобороны России назвали их провокацией. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что целью Киева было «отвлечь внимание от переговорного процесса, отвлечь внимание от того, что украинская сторона уже после Стамбула стала отыгрывать назад, пыталась выдвигать все новые условия».