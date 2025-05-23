Россия и Украина согласовали крупный обмен пленных военнослужащих, сообщил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social. Москва и Киев пока не давали по этому поводу никаких комментариев.

«Только что завершился крупный обмен пленными между Россией и Украиной. Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляю обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то большому???» — написал Трамп.

Ранее стало известно, что в ходе переговоров, которые состоялись в турецком Стамбуле 16 мая, российская и украинская делегация условились организовать обмен военнопленными в формате 1000 на 1000 человек. О том, что он может пройти уже на этой неделе, с 19 по 25 мая, заявлял руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Надеюсь, это произойдет на следующей неделе. По спискам, вы же понимаете, будет обмен, скажем так, кого сможем забрать, того будем забирать. И так же отдавать», — сказал он.

Россия и Украина начали формировать списки подлежащих обмену по формуле «1000 на 1000» сразу после завершения переговоров, сообщал РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

«Формируются списки, это факт с обеих сторон <…> Это все можно за несколько дней провести. Опыт есть и практика есть», — добавил Саралиев.

Накануне, 22 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что Москва передала Киеву свой список пленных военнослужащих для обмена. Встречное предложение, по его словам, на тот момент еще не было получено, но в Кремле его ждали. Через некоторое время замглавы Координационного штаба ВСУ по обращению с военнопленными Андрей Юсов заявил, что украинская сторона тоже передала свой список.

Предыдущий обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 6 мая, став пятым с начала 2025 года. Тогда стороны передали по 205 военнослужащих. До этого в преддверии Пасхи Москва и Киев провели обмен пленными по формуле «246 на 246», который оказался самым масштабным с начала военной операции.