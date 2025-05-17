Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов допустил, что обмен пленными между Москвой и Киевом в формате «1000 на 1000» может пройти на следующей неделе (19-25 мая). Его слова приводит «Страна.ua».

«Надеюсь, это произойдет на следующей неделе. По спискам, вы же понимаете, будет обмен, скажем так, кого сможем забрать, того будем забирать. И так же отдавать», — сказал Буданов.

Россия и Украина уже формируют списки подлежащих обмену по формуле «1000 на 1000», сообщил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Он отметил, что у него нет полномочий раскрывать дату обмена, решение будет принято по мере формирования и готовности перечней.

«Формируются списки, это факт с обеих сторон <…> Это все можно за несколько дней провести. Опыт есть и практика есть», — добавил Саралиев.

Предыдущий обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 6 мая, он стал пятым с начала года. Тогда стороны передали по 205 военнослужащих. До этого Москва и Киев провели в преддверии Пасхи обмен пленными по формуле «246 на 246», ставший крупнейшим с начала военной операции.

Первые за три года прямые переговоры между Москвой и Киевом состоялись 16 мая в Стамбуле по инициативе президента России Владимира Путина. По их итогам помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны договорились провести в ближайшие дни обмен пленными по формуле «1000 на 1000», который должен стать крупнейшим с начала боевых действий.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил после переговоров, что Киев знает дату, на которую запланирован обмен, но пока не будет ее разглашать.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила в своем телеграм-канале, что предложение об обмене пленными на переговорах в Стамбуле сделала российская сторона.

Украинская сторона среди прочего запросила прямые переговоры на уровне глав государств. Российская делегация «приняла этот запрос к сведению», сказал Мединский. В Кремле заявили, что считают возможной встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского при достижении «определенных договоренностей» на переговорах.

Кроме того, Москва и Киев договорились подготовить и представить условия прекращения огня. Стороны условились продолжить переговоры после обмена соответствующими перечнями, заявил Мединский.