Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов допустил, что обмен пленными между Москвой и Киевом в формате «1000 на 1000» может пройти на следующей неделе (19-25 мая). Его слова приводит «Страна.ua».

«Надеюсь, это произойдет на следующей неделе. По спискам, вы же понимаете, будет обмен, скажем так, кого сможем забрать, того будем забирать. И так же отдавать», — сказал Буданов.

Россия и Украина уже формируют списки подлежащих обмену по формуле «1000 на 1000», сообщил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Он отметил, что у него нет полномочий раскрывать дату обмена, решение будет принято по мере формирования и готовности перечней.

«Формируются списки, это факт с обеих сторон <…> Это все можно за несколько дней провести. Опыт есть и практика есть», — добавил Саралиев.

Предыдущий обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 6 мая, он стал пятым с начала года. Тогда стороны передали по 205 военнослужащих. До этого Москва и Киев провели в преддверии Пасхи обмен пленными по формуле «246 на 246», ставший крупнейшим с начала военной операции.

Первые за три года прямые переговоры между Москвой и Киевом состоялись 16 мая в Стамбуле по инициативе президента России Владимира Путина. По их итогам помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны договорились провести в ближайшие дни обмен пленными по формуле «1000 на 1000», который должен стать крупнейшим с начала боевых действий.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил после переговоров, что Киев знает дату, на которую запланирован обмен, но пока не будет ее разглашать.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила в своем телеграм-канале, что предложение об обмене пленными на переговорах в Стамбуле сделала российская сторона.

Украинская сторона среди прочего запросила прямые переговоры на уровне глав государств. Российская делегация «приняла этот запрос к сведению», сказал Мединский. В Кремле заявили, что считают возможной встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского при достижении «определенных договоренностей» на переговорах.

Кроме того, Москва и Киев договорились подготовить и представить условия прекращения огня. Стороны условились продолжить переговоры после обмена соответствующими перечнями, заявил Мединский.

Раскрыты требования России на переговорах с Украиной в Стамбуле