Россия выдвинула жесткие требования на переговорах по Украине в Стамбуле 16 мая, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, они включают нейтральный статус Украины, отказ Киева от утраченных территорий и от требования репараций от России.

Москва требует, чтобы Украина приняла нейтральный статус без присутствия на своей территории иностранных войск и наличия оружия массового поражения, утверждают источники агентства. Также Киев должен отказаться от требования репараций и смириться с потерей Крыма и еще четырех территорий, говорится в публикации.

По словам собеседников Bloomberg, российская делегация также якобы заявила, что президент Владимир Путин согласится на прекращение огня только после того, как Украина выведет свои войска с утраченных территорий и «сдаст» их. Также Россия хочет признания пяти присоединенных территорий на международном уровне, утверждают источники.

Аналогичный список требований со стороны России опубликовало в соцсети Х издание Clash Report. По его данным, в части репараций речь идет о взаимном отказе от любых требований о компенсации ущерба, причиненного конфликтом. По данным Clash, Россия также потребовала соблюдения прав русскоязычного населения: Украина должна «принять европейские стандарты в области прав меньшинств и положить конец “националистической пропаганде”».

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий после переговоров в Стамбуле назвал требования России «неприемлемыми», но не раскрыл их. Источник телеканала Sky News в украинских дипломатических кругах заявил, что российские условия «нереалистичны» и выходят далеко за рамки ранее обсуждавшихся вопросов.

Глава российской делегации Владимир Мединский якобы заявил на переговорах, что Россия готова вести боевые действия «вечно», писал корреспондент журнала The Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на источники. По его словам, российская сторона также якобы пригрозила взять под контроль Сумскую и Харьковскую области.

О том, что российская делегация пригрозила Украине потерей еще двух регионов в случае непризнания утраченных Киевом территорий, также заявил ведущий программы «60 минут», депутат Госдумы Евгений Попов со ссылкой на «достоверные источники, близкие к переговорному процессу».

«Мы знаем, что было утверждение, последовавшее от наших переговорщиков, о том, что если прямо сейчас, в ближайшее время, не будут признаны четыре новых российских региона, то в следующий раз будет уже шесть регионов»», — сказал он.

Публично Мединский по итогам переговоров в Стамбуле сообщил, что стороны договорились об обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Украина также запросила прямые переговоры на уровне глав государств. Российская делегация «приняла этот запрос к сведению», сказал ее глава.