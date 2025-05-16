Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский якобы заявил о вечной готовности России воевать и сделал отсылку к Северной войне 1700-1721 годов. Об этом со ссылкой на «информированный источник» в соцсети X сообщил корреспондент британского журнала The Economist Оливер Кэрролл.

По информации источника журналиста, Мединский якобы сказал на переговорах с украинской делегацией в Стамбуле следующие слова: «Мы не хотим войны, но мы готовы сражаться год, два, три — сколько бы времени это ни заняло. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы сражаться?»

«Мединский продолжил: „А Петр Великий… знаете, кто его финансировал? Англия и Франция. Швеция и сегодня была бы великой державой, если бы не это“. Мне сказали, что подобная риторика не была чем-то необычным в ходе дискуссии», — написал Кэрролл.

Позже журналист опубликовал еще одну цитату, якобы принадлежащую Мединскому: «Возможно, кто-то из сидящих за этим столом потеряет еще больше своих близких. Россия готова сражаться вечно».

После завершения переговоров в Стамбуле помощник президента России Владимир Мединский, также занимающий должность председателя Российского военно-исторического общества, рассказал, что Москва «удовлетворена результатом» и готова продолжать контакты.

По словам Мединского, делегации из России и Украины договорились об обмене пленными по формуле «1000 на 1000» и потенциальной встрече глав двух государств.