В Кремле считают возможной встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского при достижении определенных договоренностей на переговорах. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Такую встречу как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей этих делегаций считаем возможной, но именно как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон» — сказал пресс-секретарь президента России, комментарий которого приводит ТАСС.

По словам Пескова, при подписании документов, которые предстоит согласовать делегациям, для России «главным и принципиальным остается, кто именно будет с украинской стороны подписывать эти документы».

Речи о возможном изменении состава российской делегации на переговорах с Украиной сейчас не ведется, отметил представитель Кремля. «Работа только началась. Она будет продолжаться», — сказал он.

Говоря об итогах первых за три года прямых переговоров между Москвой и Киевом, прошедших 16 мая в Стамбуле, Песков сказал, что российская делегация подготовит перечень условий прекращения огня и обменяется им с украинской стороной. «Что там будет именно, наверное, анонсировать не стоит, переговоры все-таки идут и должны идти в закрытом режиме», — заявил пресс-секретарь президента России.

На вопрос о том, когда планируется следующий раунд переговоров, Песков сказал, что «пока предстоит сделать то, о чем смогли условиться делегации вчера».

«Это, конечно, прежде всего, выполнить обмен [пленными] 1000 на 1000 и обменяться теми самыми перечнями условий», — пояснил он (цитата по «Интерфаксу»).

В то же время Кремль не комментирует сообщения СМИ о требованиях России к Украине, выдвинутых на переговорах в Стамбуле.

«Мы не будем комментировать никакие условия. <…> Переговоры ведутся и должны вестись абсолютно за закрытыми дверями. Это в интересах результативности этих переговоров. Поэтому все такие «сливы» мы комментировать не будем», — подчеркнул Песков.

Песков также заявил, что контактов между Путиным и американским президентом Дональдом Трампом после переговоров в Стамбуле не было. «Нет, контактов не было. Если разговор президенты Путин и Трамп посчитают целесообразным провести, мы вас проинформируем», — сказал представитель Кремля.