Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что его встречу с российским коллегой Владимиром Путиным удастся спланировать. Об этом он сказал в интервью Fox News. В то же время американский лидер допустил ужесточение санкций против России, рассказал о «жестком» разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским и назвал его «лучшим торгашом в мире».

По словам Трампа, без него урегулирование конфликта на Украине вряд ли возможно. Американский президент заявил, что Путин хотел бы встретиться с ним.

«Он за столом [переговоров], и он хотел этой встречи. Я всегда считал, что без меня встреча невозможна, потому что я не думаю, что сделка состоится [без меня]. С обеих сторон много ненависти», — сказал глава государства.

Трамп выразил уверенность, что его встречу с Путиным удастся спланировать.

«У меня очень хорошие отношения с Путиным. Я думаю, мы заключим сделку. Нам нужно встретиться <…> Потому что я устал, что этим занимаются другие люди. [Спецпосланник президента США] Стив Уиткофф проделал невероятную работу. Но это очень тяжелая работа. И это работа, которую, учитывая сложившуюся ситуацию, могу сделать только я. И, думаю, мы сделаем это быстро», — убежден глава государства.

Комментируя российско-украинские переговоры, Трамп выразил мнение, что «Путин устал от всего этого». «Не забывайте, ведь все это должно было закончиться за неделю. И если бы он не застрял в грязи со своими танками, они были бы в Киеве за пять часов», — заявил он.

Среди прочего Трамп заявил, что в случае необходимости ужесточит антироссийские санкции, однако он «предпочел бы этого не делать». «Сейчас время переговоров, были переговоры в Турции, и мы посмотрим, что произойдет», — сказал американский лидер.

Кроме того, Трамп рассказал об «очень жестком» разговоре с Зеленским.

«Мне не понравилось, что он говорил. <…> Я всегда говорил, что у него нет козырей. И у него действительно нет козырей. Я честно об этом говорю. Он имеет дело с огромной армией, с теми, кто храбр и обладает отличным оружием», — заявил глава государства.

Также Трамп раскритиковал финансирование Украины при предыдущей администрации США и назвал Зеленского «лучшим торгашом в мире».

Мы просто отправляем чеки, наличные. Где они?» — спросил Трамп.

«Знаете, что меня раздражает? Мне ненавистно было видеть, как всё это… извините, спускали в унитаз. Мне ненавистно было видеть, как выписываются чеки на $60 млрд. Каждый раз Зеленский… Я думаю, он лучший торгаш в мире, намного лучше меня. Он каждый раз приезжает в Вашингтон и уходит с сотней миллионов долларов. <…> Сейчас его возможности сокращаются, потому что в последний раз он получил только $60 млрд. Но конгресс очень недоволен этим. Они спрашивают: «Куда идут эти деньги?» <…> Мы не знаем. Мы просто отправляем чеки, наличные. Европейцы тоже очень сильно пострадали от этого. Они потратили кучу денег. Они потратили $100 млрд, мы — $350 млрд. Так быть не должно. Все должно быть наоборот», — порассуждал президент США.