Прогресса в урегулировании украинского конфликта не стоит ожидать до тех пор, пока не состоится личная встреча президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом американский лидер заявил журналистам на борту своего самолета в ходе своего ближневосточного турне. Трансляция шла на официальном YouTube-канале Белого дома.

«Ничего не сдвинется с мертвой точки, пока мы с Путиным не встретимся. Понимаете? Очевидно, он не собирался ехать. Он был готов, но думал, что я тоже поеду. А без меня он ехать не собирался. И хотите вы того или нет, но я не верю, что что-то действительно произойдет до нашей личной встречи. А встречаться придется — потому что слишком много людей погибает», — сказал Трамп.

Президент США также заявил, что не имеет претензий относительно состава делегации России, прибывшей в Стамбул на переговоры с украинской стороной.

«Я не разочарован российской делегацией в Турции», — отметил он.

На этой неделе Дональд Трамп сообщил о рассмотрении варианта личного прибытия в Стамбул с целью наблюдения за переговорным процессом. Позднее его специальный представитель Кит Келлог пояснил, что окончательное решение президента США о визите будет зависеть от присутствия Путина на этих переговорах.

Днем 15 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России не планирует ехать в Стамбул в ближайшие дни.

«Таких планов в настоящий момент нет. В Стамбуле находится российская делегация, делегация российских переговорщиков, которая ждет украинскую сторону, которой, в свою очередь, пока нет», — сказал он.

Песков призвал дождаться, как пройдут планируемые 15 мая переговоры российской и украинской делегаций, и того, «все будут готовы приложить максимум усилий для того, чтобы они были результативными».

Говоря о возможности участия Путина в будущих раундах российско-украинских переговоров его пресс-секретарь также отметил, что рассуждать об этом пока рано.

Песков также отрицательно ответил на вопрос о том, готовится ли встреча Путина с президентом США в Турции в ближайшее время.

Политолог Малек Дудаков в разговоре с «Лентой.ру» выразил мнение, что Трамп приедет на переговоры России и Украины в Стамбуле только в случае, если диалог двух стран будет складываться удачно.

По словам эксперта, ту же позицию занимают и спецпосланники президента США Кит Келлог и Стив Уиткофф, которые, по их утверждению, будут присутствовать на переговорах исключительно в качестве наблюдателей.