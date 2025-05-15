Президент России Владимир Путин не планирует ехать в Стамбул в ближайшие дни. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Таких планов в настоящий момент нет. В Стамбуле находится российская делегация, делегация российских переговорщиков, которая ждет украинскую сторону, которой, в свою очередь, пока нет», — приводит ТАСС слова Пескова.

Он призвал дождаться, как пройдут планируемые 15 мая переговоры российской и украинской делегаций, и того, «все будут готовы приложить максимум усилий для того, чтобы они были результативными».

Представитель Кремля рассказал, что на совещании у Путина вечером 14 мая по переговорам с Украиной состоялось подробное обсуждение всех докладов, по итогам которого президент поставил задачи и определил переговорную позицию российской делегации, передает РИА Новости. Делегация будет докладывать главе государства из Стамбула, «как потребуется», добавил он.

«Как вы знаете, 11 мая президент выступил с инициативой о проведении прямых переговоров между Россией и Украиной без предварительных условий. Речь идет именно о прямых переговорах. Российская делегация уже в Стамбуле, как и было сказано президентом. И с утра ждет своих визави с украинской стороны, которых пока нет», — сообщил Песков.

На вопрос о том, как долго российская делегация будет ждать украинскую, он посоветовал «не забегать вперед».

Говоря о возможности участия Путина в будущих раундах российско-украинских переговоров Песков также отметил, что рассуждать об этом пока рано. «Какое участие потребуется дальше, на каком уровне — сейчас говорить преждевременно. Потому что мы не знаем, появятся ли украинские переговорщики или нет, и как пройдут переговоры», — пояснил он.

Пресс-секретарь отрицательно ответил на вопрос о том, готовится ли встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом в Турции в ближайшее время.

«Нет, пока никакой подготовки на ближайшие дни не ведется. Вопрос пока в предметном плане не согласовывался, не поднимался», — сказал Песков, запись ответа которого публикует телеграм-канал радио «Маяк».

Путин накануне утвердил состав делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле. Ее возглавил помощник главы государства Владимир Мединский. Также в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных Сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.