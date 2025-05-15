Президент России Владимир Путин вечером 14 мая провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с Киевом в Стамбуле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Накануне отлета нашей делегации в Стамбул вчера вечером президент Путин провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной», — сказал он.

По словам Пескова, на совещании, кроме членов российской переговорной группы, присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также глава ФСБ Александр Бортников.

«Также в совещании приняли участие все командующие группировками в зоне специальной военной операции», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Накануне президент России утвердил состав делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле 15 мая. Ее возглавит помощник главы государства Владимир Мединский. Также в делегацию войдут заместитель главы МИД России Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Подготовка к переговорам началась после того, как Путин предложил Украине без предварительных условий возобновить прямой диалог по урегулированию 15 мая в Стамбуле.

Заявление российского лидера стало ответом на призыв президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Польши Дональда Туска объявить 30-дневное прекращение огня на Украине с 12 мая.

Президент Турции Реджеп Эрдоган после заявления Путина провел телефонные разговоры с российским и украинским лидерами и выразил надежду, что усилия по проведению переговоров в Стамбуле окажутся не напрасными.