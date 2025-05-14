Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле 15 мая. Ее возглавит помощник главы государства Владимир Мединский. Также в делегацию войдут заместитель главы МИД России Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, на переговоры направятся эксперты из Минобороны, Генштаба, МИД и администрации президента России.

В украинскую делегацию, которая едет в Стамбул, войдут глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква, сообщили СМИ со ссылкой на источник в окружении президента страны Владимира Зеленского.

Подготовка к переговорам началась после того, как президент России Владимир Путин предложил Украине без предварительных условий возобновить прямой диалог по урегулированию 15 мая в Стамбуле.

Заявление Путина стало ответом на призыв президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Польши Дональда Туска объявить 30-дневное прекращение огня на Украине с 12 мая.

Президент Турции Реджеп Эрдоган после заявления Путина провел телефонные разговоры с российским и украинским лидерами и выразил надежду, что усилия по проведению переговоров с Стамбуле окажутся не напрасными.

Организацией места проведения переговоров занимались генконсульство России и турецкие власти, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, состав российской делегации определялся исходя из того, что в Стамбуле будут обсуждаться политические вопросы и «мириады» технических вопросов.

Путин не говорил, что намерен лично принимать участие в переговорах. Не заявлял об этом и Кремль. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь сообщил, что прилетит в Турцию и будет ждать там российского лидера лично.

Зеленский подчеркнул, что должен договариваться о прекращении огня именно с Путиным, «ведь только он это решит». 15 мая у Зеленского запланирована встреча с Эрдоганом в Анкаре. Он выразил готовность после этого вылететь в Стамбул, если туда приедет Путин. «В любом случае мы [с Эрдоганом] сделаем все, чтобы эта встреча состоялась», — сказал украинский президент.

По мнению Зеленского, в случае личной встречи стороны должны «выйти с политической победой — прекращением огня, обменом всех пленных на всех или или чем-то подобным».

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий допустил, что на переговорах могут обсудить обмен пленными по принципу «всех на всех», но учетом «преступлений, которые совершены азовцами* и им подобными».

Трамп, который находится с официальным визитом на Ближнем Востоке, допустил, что приедет в Турцию, если его присутствие поможет процессу. Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил CNN, что присутствие Трампа будет зависеть от того, приедет ли на переговоры Путин.

* украинское подразделение «Азов» признано в России террористическим и запрещено