Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «сделает все», чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Турции. Об этом он сказал на пресс-конференции перед вылетом в республику на переговоры по урегулированию.

Зеленский сообщил, что встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре 15 мая. Оба лидера, по его словам, «будут ждать встречи с Путиным в Турции».

«Я сразу хочу сказать, что если Путин прилетает в Стамбул, а не в столицу [Анкару], я передал сигнал президенту Эрдогану, и турецкая сторона готова, что мы с президентом Эрдоганом полетим в Стамбул. То есть в любом случае мы сделаем все, чтобы эта встреча состоялась», — сообщил Зеленский.

Если президент России «действительно готов <…> встречаться, мы сделаем все, чтобы договориться о прекращении огня», добавил он. «Потому что именно с ним я должен договариваться о прекращении огня, ведь только он это решит», — подчеркнул президент Украины.

По словам Зеленского, он «абсолютно понимает», о чем говорить с российским президентом.

«Все хотят завершения войны. Мы хотим договориться о начале завершения войны. Хотя бы о начале», — заявил он.

Президенту США Дональду Трампу тоже предложено присоединиться к переговорам, и если бы он подтвердил свое участие, «это могло бы дать дополнительный импульс к тому, чтобы Путин прилетел», считает Зеленский.

О «самозапрете» на переговоры

Заявления о том, что он не может вести переговоры с Путиным, Зеленский назвал «российским нарративом». Речь идет об указе, которым украинский президент в сентябре 2022 года ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Оно констатирует «невозможность» проведения переговоров с действующим российским лидером.

«Я в принципе сделал то, что и так говорит Конституция Украины: что именно я могу выполнять, именно я выполняю эту миссию [представлять интересы Украины]. И никто, кроме меня, не может вести переговоры относительно суверенитета, территориальной целостности Украины, нашего курса. Никто, кроме меня, не может вести соответствующие переговоры с лидером России и других стран», — объяснил Зеленский.

По его словам, решение СНБО было введено в действие после того, как Украина «много раз получала ультиматумы от России», а различные люди, которые якобы «общались с Путиным», «очень хотели представлять интересы Украины».

«И чтобы не было вот этого сепаратизма, мы ввели решение Совета национальной безопасности и обороны. <…> Поэтому нарратив Путина, что я должен что-то там отменить, это нарратив исключительно РФ. Я себе не могу и ничего не запрещаю», — заявил Зеленский.

Ожидания от переговоров в Стамбуле

«Результатом номер один» по итогам планируемых переговоров в Турции должно стать «безусловное прекращение огня», заявил Зеленский. По его мнению, этого не может обеспечить «никакой другой человек со стороны России, кроме Путина».

Если российская сторона выразит готовность к прекращению огня, это «открывает путь к проговариванию всех остальных элементов» окончания конфликта, считает Зеленский. После этого, имея «политическую волю лидеров», украинская и российская группы смогут проводить дальнейшие встречи, добавил он.

«Я считаю, что мы должны в любом диалоге идти к главному. Удовольствия обе стороны от диалога не получат. Мы можем получить результат, что гораздо важнее любых эмоций. Результат — это окончание войны. Шаг первый — прекращение огня. <…> Давайте сделаем это», — сказал президент Украины.

По словам Зеленского, другие форматы переговоров, помимо его личной встречи с российским президентом, не обсуждались.

«Да, я буду не один, это факт, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что мы рассматриваем именно то, что было предложено», — подчеркнул он.

О временном прекращении огня

Комментируя предложение о 30-дневном перемирии, Зеленский выразил мнение, что за этот срок ни одна сторона не успеет восстановить свои военные силы. Главной целью прекращения огня он назвал начало диалога между сторонами конфликта.

«Я считаю, что срока этого никому не будет достаточно, чтобы восстановить силы полностью. То есть 30-дневное прекращение огня — это больше о деэскалации и о возможности открыть диалог. Именно об этом идет речь», — сказал Зеленский.

Он также заявил, что требование прекратить Украине поставки западного оружия на время перемирия «никому не поможет», поскольку все необходимое Киеву «на складах уже есть».

О возможном провале переговоров

Если президент России не приедет в Турцию на переговоры, это будет «финальная точка», которая покажет, что российская сторона «не готова» к окончанию конфликта, заявил Зеленский. В этом случае Киев, по его словам, ожидает от США, «как минимум, сильного пакета санкций» против России.

«Это должен быть самый сильный пакет санкций. Потому что это воля к окончанию войны, или нет», — сказал украинский президент.

11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры по урегулированию без предварительных условий и провести их в Стамбуле 15 мая. Зеленский выразил готовность к личной встрече с российским президентом.

Россия готовится к переговорам, но состав делегации, которая отправится в Турцию, пока не разглашается. Кремль объявит его, как только Путин «посчитает это нужным», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, Москву будет представлять «очень профессиональная делегация». Визит самого Путина в Турцию не анонсировался.

Президент США Дональд Трамп, который приехал с официальным визитом на Ближний Восток, допустил, что может приехать на переговоры по Украине, если это поможет процессу. Спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что США надеются на личный визит Путина в Стамбул. В этом случае, по его словам, туда приедет и американский лидер.