Президент России Владимир Путин выступил с инициативой о возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле с 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил о готовности ко встречам для переговоров с Россией, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил свою помощь в организации переговоров. Как оценили предложение Путина в России — читайте в материале RTVI.

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил, что предложение президента «продолжает курс на комплексное устранение первопричин украинского кризиса».

«Мирная инициатива Путина высказана своевременно и ее посыл прост: Россия не ищет «временного мира», и готова работать над железными гарантиями, чего ждет и от других участников процесса», — сказал он.

Якушев отметил, что российская сторона четко дает понять о своей готовности двигаться к заключению устойчивого мира «не на словах, а на практике».

Сенатор Андрей Климов отметил, что для проведения переговоров России не нужны не только предварительные условия, но также посредники и переводчики, так как «мы в состоянии свободно говорить на одном языке».

«Разом, за один раунд переговоров, ничего решить, к сожалению, не удастся. И непосредственное участие лидеров наших государств тоже не является решением всех проблем. Вот скажите, может ли Киев самостоятельно, в одностороннем порядке отключить незаконные антироссийские санкции? Нет, не может. Поэтому работа предстоит очень большая», — добавил он.

Сенатор Константин Косачев выразил уверенность в том, что предложение главы государства открыло две альтернативы — перемирие без переговоров, а также перспективы наступления, и «переговоры, ведущие к миру».

«Первая идея — от кураторов Киева. Смысл — 30 дней для перегруппировки сил и, следовательно, для продолжения войны. Вторая — «дайте миру шанс». Но на условиях, выписанных за эти три года нашими воинами и завоеванных всей Россией. Выстраданных силами добра против сил зла», — пояснил он.

Сенатор Алексей Пушков обратил внимание на разницу в реакциях на предложение президента России со стороны его коллег из США и Франции.

«Трамп положительно оценил инициативу России — в отличие от Макрона, который назвал ее «первым, но недостаточным шагом», как будто ему решать, что достаточно, а что нет», — написал он.

Лидер партии ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, участвовавший в делегации на переговорах с украинской стороной в Стамбуле в 2024 году, заявил, что сочтет честью повторное участие во встрече делегаций.

«У нас много компетентных и сильных профессионалов, которые могут войти в состав переговорной команды с российской стороны. Если президент России доверит мне снова быть частью переговорной команды, для меня это будет честью», — сказал он.

Депутат от партии КПРФ Сергей Обухов предположил, что для участия в переговорах в Стамбул может быть направлена делегация среднего уровня «для минимизации пропагандистских рисков», при этом российская сторона должна отказаться от «участия в чужой пьесе» и сделать переговоры инструментом для закрепления своих военных успехов, а «не их замены», а также заняться «акцентированием темы «Запад провоцирует бесконечную войну», чтобы переложить ответственность за эскалацию на США и ЕС».

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил сомнение в том, что президент России лично примет участие во встрече со своим украинским коллегой в Стамбуле.

«Мне кажется, что сам Владимир Владимирович на встречу с Зеленским не полетит. Зеленский уже бравирует, говорит о своей готовности, потому что другого выхода у него просто нет. Все предыдущие договоренности и перемирия нарушались Украиной тысячи раз», — сказал он.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин указал на то, что «практически во всех» западных СМИ «впервые» продемонстрировали «положительный окрас» в отношении инициативы, выдвинутой российским лидером.

Политолог Сергей Марков написал в своем телеграм-канале, что Зеленский полетит в Стамбул «по-плохому» после окрика Трампа и попытается навязать свою волю президенту России.

«Очевидно же, что Путин в этом цирке участвовать не будет. Путин пошлет делегацию на переговоры. А встреча Путина и Зеленского теоретически возможна. Но должна быть хорошо подготовлена. Зеленскому придётся смириться с волей Путина», — отметил Марков.

Глава Центра военных и политических исследований Андрей Клинцевич написал в своем телеграм-канале, что Путин «разбил всю игру Киева прямой инициативой» и назначил место и время переговоров «как побеждающая сторона».

«Переговоры могут продолжаться там, где были сорваны при участии британской стороны. Москва видит стамбульские соглашения основой для переговоров, но далеко не финальной версией договорённостей — всё решает ситуация на земле, где мы одерживаем победу», — заявил он.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин выразил уверенность в том, что перемирие не приведет к завершению конфликта, а боевые действия продолжатся после 15 мая.

«Предполагаю, что завтра-послезавтра глобалисты придумают, как отказаться от переговоров в Стамбуле и обвинить в этом Путина», — написал он.