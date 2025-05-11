Турция готова внести любой вклад «для обеспечения прекращения огня и прочного мира» между Россией и Украиной, в том числе организовать переговоры двух стран. Об этом в телефонном разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Hurriyet.

Турецкий лидер подчеркнул, что в процессе урегулирования удалось достичь «исторического поворотного момента» и необходимо воспользоваться это возможностью, чтобы добиться прекращения боев.

Эрдоган также призвал продолжать сотрудничество «в реализации процессов начала постоянных мирных переговоров между Украиной и Россией и восстановления Украины».

Президент России Владимир Путин предложил Украине провести переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле и допустил, что в ходе них можно достичь прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Киев ожидает, что Москва согласится на «полное, длительное и надежное» перемирие с 12 мая, и украинская сторона готова к встречам для переговоров с российской.

Французский лидер Эмманюэль Макрон назвал предложение президента России первым, но недостаточным шагом в урегулировании конфликта. По его словам, предложение неприемлемо для Киева, так как он не может вести дискуссии во время боевых действий. Макрон считает, что Москва пытается выиграть время.