Президент России Владимир Путин предложил Украине провести переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле и допустил, что в ходе них можно достичь прекращения огня. Что об этом предложении говорят зарубежные лидеры — в материале RTVI.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает, что Москва согласится на «полное, длительное и надежное» перемирие с 12 мая, и украинская сторона готова к встречам для переговоров с российской.

«Все в мире уже очень давно этого ждали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны — это прекращение огня», — сказал он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал предложение президента России Владимира Путина провести с Украиной переговоры в Стамбуле первым, но недостаточным шагом в урегулировании конфликта.

«Безусловному прекращению огня не предшествуют переговоры», — сказал Макрон (цитата по AFP).

Французский лидер пояснил, что предложение неприемлемо для Киева, так как он не может вести дискуссии во время боевых действий. По его словам, Москва пытается выиграть время.

«Мы должны твердо стоять на своем с американцами и заявить, что прекращение огня должно быть безусловным, и тогда мы сможем обсудить остальное», — добавил Макрон.

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social, что Россию и Украину может ждать “великий день” в перспективе заключения мирного соглашения.

“Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда этой нескончаемой “кровавой бане”, надеюсь, настанет конец. Это будет настоящий новый и гораздо лучший мир. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это случится. Вместе этого США хотят сконцентрироваться на восстановлении и торговле. Грядет большая неделя!” — заявил Трамп.

При этом Трамп не уточнил, относится ли его комментарий к инициативе президента России возобновить переговоры с Украиной 15 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что многие западные страны хотят продолжения конфликта на Украине.

“Верю, что эта точка зрения изменится, снова напомню, что это дело Украины и России, если они заинтересованы вести переговоры, пусть их ведут”, — сказал Фицо на пресс-конференции, напомнив, что Запад уже сорвал одни такие переговоры о мире в 2022 году.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова внести любой вклад для установления мира на Украине, включая организацию переговоров.