Киев ожидает, что Москва согласится на «полное, длительное и надежное» перемирие с 12 мая, и украинская сторона готова к встречам для переговоров с российской. Об этом в телеграм-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, это хороший знак, что Россия «задумалась» об окончании боевых действий.

«Все в мире уже очень давно этого ждали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны — это прекращение огня», — сообщил он.

Зеленский отметил, что Киев ожидает, что Москва подтвердит прекращение огня-полное, длительное и надежное, — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва предлагает Киеву без предварительных условий возобновить прямые переговоры, которые были прерваны в 2022 году. Он предложил начать диалог 15 мая в Стамбуле.

По словам президента России, Москва надеется на серьезные переговоры, чтобы устранить первопричину конфликта. Он подчеркнул, что Россия настаивает на долгосрочном перемирии, которое не привело бы к возобновлению огня.

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Socia отметил, что Россию и Украину может ждать “великий день” в перспективе заключения мирного соглашения.

“Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда этой нескончаемой “кровавой бане”, надеюсь, настанет конец. Это будет настоящий новый и гораздо лучший мир. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это случится. Вместе этого США хотят сконцентрироваться на восстановлении и торговле. Грядет большая неделя!” — заявил Трамп.

Накануне, 10 мая, в Киеве состоялась встреча «коалиции желающих», участие в которой приняли президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск. Лидеры также созвонились с президентом США Дональдом Трампом. По итогам встречи они призвали Россию к 30-дневному перемирию с 12 мая, а в случае отказа пригрозили санкциями.