Россию и Украину может ждать “великий день” в перспективе заключения мирного соглашения. Об этом написал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

“Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда этой нескончаемой “кровавой бане”, надеюсь, настанет конец. Это будет настоящий новый и гораздо лучший мир. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это случится. Вместе этого США хотят сконцентрироваться на восстановлении и торговле. Грядет большая неделя!” — заявил Трамп.

Трамп сделал заявление на фоне продолжающихся посреднических усилий в российско-украинском конфликте. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил 10 мая о готовности ввести режим полного и безусловного прекращения огня сроком на 30 дней начиная с 12 мая.

Сибига выступил с этим заявлением по итогам встречи президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и премьер-министра Польши Дональда Туска, которая прошла в Киева. По окончании встречи президент Украины Владимир Зеленский и участники “коалиции желающих” связались с президентом США Дональдом Трампом.

Американская сторона выразила готовность взять на себя ведущую роль в вопросе мониторинга режима прекращения огня в рамках 30-дневного перемирия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции по итогам мероприятия. Спецпосланник президента США Кит Келлог, в свою очередь, выразил надежду на то, что этот перемирие позволит начать процесс завершения конфликта.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил готовность Анкары проследить за соблюдением перемирия на Украине и выступил за прекращение огня без предварительных условий.

В ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп получил заверение, что Киев вступит в прямые переговоры с Москвой при условии согласования 30-дневного прекращения огня.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, обратился к украинским властям с предложением о возобновлении прямых переговоров без предварительных условий и предложил провести первую встречу делегаций в Стамбуле 15 мая. Российский лидер отметил, что предложение Москвы о переговорах находится “на столе” украинских властей. Он также выразил благодарность за помощь в переговорах, оказанную администрацией Трампа.

Помощник президента России Юрий Ушаков, в свою очередь, заявил о готовности начать переговоры утром 15 мая. По его словам, после реакции Киева российская сторона объявит главу делегации для встречи.