Начиная с понедельника, 12 мая, Украина и ее западные союзники готовы к «полному безоговорочному прекращению огня как минимум на 30 дней». Об этом написал в соцсети X глава украинского МИД Андрей Сибига.

Он сообщил, что прибывшие в Киев президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским созвонились с американским лидером Дональдом Трампом и обсудили мирные усилия. Их разговор Сибига назвал «плодотворным».

«Украина и все союзники готовы к полному безоговорочному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника», — анонсировал украинский министр.

В случае успеха такое перемирие откроет возможность переговоров о долгосрочном мире, продолжил он.

«Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, то длительное прекращение огня и меры по укреплению доверия могут проложить путь к мирным переговорам», — написал Сибига.

Американский телеканал NBC News передал со ссылкой на одного из западных чиновников, что 30-дневное прекращение огня является одним из 22 пунктов мирной инициативы, план которой составили американские, европейские и украинские переговорщики. По словам чиновника, в этом проекте соблюдено требование российского президента Владимира Путина о том, чтобы США не поддерживали вступление Украины в НАТО. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф должен представить этот план Путину, сообщил телеканал.

Ранее европейские гости Зеленского пригрозили России ужесточением санкций, если она не примет условий такого перемирия. Макрон, в частности, заявил, что европейцы «в тесном сотрудничестве с США» усилят давление, если Москва «продолжит препятствовать». Мерц предупредил, что в этом случае, помимо дополнительных санкций, «будет продолжена масштабная помощь Украине», в том числе военная.

При этом Макрон призвал к прямому диалогу между Москвой и Киевом и предложил свое посредничество в его организации, а Мерц выразил готовность лично встретиться с Путиным, если это поможет мирному урегулированию.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал в X, что вместо обсуждения мира в Киеве Макрон, Мерц, Стармер и Туск «выпаливают угрозы в адрес России». Он расценил это как ультиматум — либо «передышка» для ВСУ, либо новые санкции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил в интервью ABC News, что для прекращения огня нужно прекратить поставки оружия на Украину из США и Европы.

Кроме того, комментируя угрозы санкций в интервью журналисту Павлу Зарубину, Песков напомнил, что в России привыкли к санкциям и знают, как им противодействовать. «Поэтому пугать нас этими санкциями — дело пустое», — отметил представитель Кремля.

С 8 мая Россия соблюдает трехдневное перемирие, объявленное Путиным в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Зеленский раскритиковал кратковременное прекращение огня, назвав его «театральной постановкой», и продолжил настаивать на 30-дневном или более долгосрочном перемирии.