Началось временное прекращение огня между Украиной и Россией — оно продлится с 8 по 10 мая, в дни празднования 80-летия Победы. О планах установить перемирие президент России Владимир Путин объявил 28 апреля.

Перемирие в честь в 80-летия Победы в Великой Отечественной войне действует с 0:00 в ночь с 7 на 8 мая до 0:00 в ночь с 10 на 11 мая.

До этого 19 апреля Путин объявил пасхальное перемирие, которое действовало до полуночи 21 апреля — в общей сложности 30 часов.

Официальные лица Украины не подтвердили соблюдение трехдневного прекращения огня. Однако депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* написал в своем телеграм-канале, что Украина «негласно» присоединилась к прекращению огня.

«Украина официально молчит, но также присоединяется к перемирию. Подобное указание получили в армии», — написал он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение о введении перемирия на 30 дней «остается в силе».

«Мы не снимаем это предложение, которое может дать шанс дипломатии. Но именно от России мир не видит ответа», — сказал он. Украинский лидер также анонсировал «новости» по поводу санкций в отношении России.

Ранее Зеленский отказался от предложения Путина, назвав это «попыткой манипуляции» и предложив взамен прекращение огня минимум на 30 дней. Президент Украины также утверждал, что безопасность участникам московских торжеств 9 мая не гарантирована.

На фоне атаки беспилотников в ночь на 7 мая массовые задержки рейсов произошли в петербургском аэропорту Пулково, куда в качестве запасного аэродрома были перенаправлены самолеты из Москвы. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), ограничения в работе российских аэропортов повлияли на вылеты 350 рейсов, затронув 60 тыс. пассажиров.

В течение суток 7 мая российские силы противовоздушной обороны уничтожили рекордное количество БПЛА — 524. По информации Минобороны, также уничтожены пять ракет «Нептун», шесть бомб JDAM и два снаряда HIMARS. В ведомстве не уточнили, над какими регионами были сбиты беспилотники.

*внесен в перечень террористов и экстремистов