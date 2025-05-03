Президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая, назвав его «театральной постановкой». Вместо этого он заявил, что следует прекратить огонь на 30 дней.

«Безусловное прекращение огня — это модель, которую предложили американцы. Мы идем по ней. С этой даты или с другой — желательно раньше. Да, давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться», — сказал Зеленский.

Предложение Путин он назвал «театральной постановкой». По его мнению, «за два-три дня никакой план следующих шагов» по прекращению конфликта создать невозможно.

«Мы готовы начинать с 1-го, с 3-го, с 5-го. Если ему нужна дата 7-е — нам все равно. С 7-го — 30 дней», — добавил президент Украины.

Свою позицию он объяснил тем, что хотя за 30 дней режим прекращения огня и будет нарушаться, но это все равно снизит уровень накала боевых действий, которые идут сейчас. По его словам, необходимо как можно скорее решить вопрос с мониторингом прекращения огня.

Киев, отметил Зеленский, не может гарантировать, что те, кто приедет в Москву на 9 мая, будут в безопасности.

«Мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории России. Они обеспечивают вам безопасность, и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем. <…> Если вы это делаете — не спрашивайте нас. Это ваше личное решение», — заявил украинский лидер.

По его словам, к Украине обращались представители разных стран в связи с поездкой в Россию, которые «хотели бы, чтобы в этот момент было безопасно».

«Есть такая дипломатия, такой формат дипломатии. Мы очень взвешенно и уважительно относимся к другим странам и слышим — слышим то, о чем нас спрашивают, и то, о чем нас просят», — отметил глава государства.

Кроме того, президент Украины назвал переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом 26 апреля в Ватикане лучшими «из всех, что были до этого».

«При всем уважении к нашим командам, но формат тет-а-тет, на мой взгляд, сработал. У нас была правильная атмосфера самого разговора. Я уверен, что после нашей встречи в Ватикане президент Трамп начал смотреть на все немного по-другому. Посмотрим. Это его видение, его выбор в любом случае. Я считаю, что мы себя повели конструктивно и порядочно, что важно», — сказал Зеленский.

Президент России Владимир Путин в конце апреля выразил готовность к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий. Он также объявил временное перемирие на три дня — с 8 по 10 мая — в честь в 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.