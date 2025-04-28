Президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Кремля.

«По решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы — с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая — российская сторона объявляет перемирие», — говорится в сообщении.

Все боевые действия останавливаются на этот период. Российская сторона призвала Киев поддержать перемирие и предупредила, что в случае его нарушений российские войска «дадут адекватный и эффективный ответ».

В сообщении подчеркивается, что Москва готова к мирным переговорам «без предварительных условий» и к «конструктивному взаимодействию» с международными партнерами.

19 апреля Путин объявил пасхальное перемирие, которое действовало до полуночи 21 апреля — в общей сложности 30 часов. Минобороны уточнило, что режим прекращения огня будет соблюдаться при условии его взаимного соблюдения Киевом.

Украинский президент сначала обвинил Россию в продолжении атак, но позже заявил, что перемирие будет соблюдаться «зеркально» в ответ на тишину с российской стороны. Он также предложил продлить перемирие на 30 дней.

Утром 21 апреля Минобороны сообщило, что российские войска продолжили проведение военной операции. Ведомство также обвинило ВСУ в нарушении режима прекращения огня.

Путин, оценивая итоги перемирия, заявил, что украинская сторона нарушила его почти пять тысяч раз, но в целом, по словам президента, наблюдалось снижение боевой активности со стороны Украины.