За время пасхального перемирия ВСУ нарушили его почти пять тысяч раз, но в целом, наблюдалось снижение боевой активности со стороны Украины, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, в Москве это приветствуют и положительно относятся к любым мирным инициативам.

Путин напомнил, что при объявлении перемирия на встрече с главой российского Генштаба Валерием Герасимовым 19 апреля он сказал, что следует посмотреть, каким будет опыт пасхального прекращения огня.

«В целом, мы наблюдаем снижение боевой активности со стороны противника, это правда. Это оценки в том числе и командующих нашими группировками. Но тем не менее, было 4900 нарушений, из них шесть атак и 90 попыток ударов БПЛА самолетного типа, 1400 артобстрелов. Но в целом все-таки снижение активности имело место. Мы это приветствуем и готовы посмотреть на будущее», — ответил Путин на вопрос журналиста кремлевского пула Павла Зарубина об оценке итогов перемирия.

Глава государства отметил, что в Киеве не сразу согласились на предложение прекратить боевые действия на время пасхальных выходных — с 19 по 21 апреля.

«Мы видели первичную реакцию. Было опубликовано заявление, согласно которому наше предложение рассматривалось как игра с судьбами, с жизнями людей. Но там, видимо, нашлись кто-то поумнее, кто подсказал (скорее всего, это иностранные кураторы), что отвергать такие инициативы — это проигрышная позиция, и они быстро согласились», — предположил Путин.

Он сказал, что в Киеве пытаются «перехватить инициативу» и говорят о возможности расширения моратория на удары по срокам и объектам поражения. Но в России «должны подумать и внимательно все оценить, посмотреть на результаты», указал президент.

«Мы к перемирию всегда относимся положительно, поэтому и выступили с такой инициативой. <…> Мы всегда говорили, что относимся к любым мирным инициативам положительно, и надеемся, что так же будут относиться и представители киевского режима», — отметил он.

Говоря об идее не бить по объектам гражданской инфраструктуры, поступившей в воскресенье от президента Украины Владимира Зеленского, российский лидер также заявил, что «с этим надо разобраться». Он привел в пример российский удар по конгресс-центру Сумского государственного университета 13 апреля.

«Гражданский это объект? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области — и подразделений ВСУ, и националистов. И это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны были получить заслуженное возмездие <…>. Они и получили возмездие. Это было сделано именно для того, чтобы их наказать», — объяснил Путин.

По его словам, украинские власти используют гражданские объекты для военных целей или организуют досуг людей, которых российские власти считают преступниками.

«Проводят какие-нибудь сборища в ресторане те люди, которые заслуживают самые серьезные наказания за содеянные преступления. Такое тоже было, в ресторане проводят сходки, собрания, совещания, что-то отмечают там, водку пьют и так далее. Вот туда тоже был нанесен один из ударов. Это гражданский объект? Гражданский. Но цель какая — военная», — рассудил глава государства.

По этой причине, указал он, с темой запрета ударов по гражданским объектам нужно разобраться и провести «тщательное исследование». Путин не исключил, что такое обсуждение может быть проведено «в двустороннем порядке, в виде диалога».