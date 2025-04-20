Президент Украины Владимир Зеленский предложил частично продлить прекращение огня на срок не менее 30 суток с возможностью продления. Такой формат подразумевает отказ от ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданским объектам, добавил глава государства.

По словам Зеленского, за время пасхального перемирия на Украине не объявлялись воздушные тревоги.

«Это формат тишины, которая достигнута и которую легче всего продолжить. Украина предлагает отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления», — написал он в телеграм-канале.

Минобороны России и Кремль неоднократно заявляли, что российские войска не совершают ударов по гражданским объектам Украины, нанося их только по военным и энергетическим объектам и связанной с ними инфраструктуре.

Президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии 19 апреля. Оно вступило в силу в 18:00 мск того же дня и действует до полуночи 21 апреля — в общей сложности 30 часов. Путин отметил, что Россия исходит «из того, что украинская сторона последует нашему примеру».

Зеленский после вступления пасхального перемирия в силу заявил, что Украина будет действовать «зеркально». Он также предложил продлить режим прекращения огня на 30 дней после его истечения, «если полная тишина действительно воцарится».

Москва и Киев обвинили друг друга в нарушении пасхального перемирия. Минобороны России заявило об обстрелах позиций российских войск и атаках беспилотников со стороны ВСУ. По данным ведомства, в результате есть погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов.

Путин не давал поручений продлить пасхальное перемирие, сообщили в Кремле. «Иных команд не было», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Госдепартаменте США заявили, что поддержали бы продление пасхального перемирия между Россией и Украиной.

«Мы увидели объявление президента Путина о временном прекращении огня в связи с Пасхой. Мы по-прежнему привержены достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня. Оценивая серьезность намерений в данном случае, мы бы приветствовали продолжение этих действий и после воскресенья», — сказал агентству Reuters представитель Госдепа.

Комментируя заявление американской стороны, официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем телеграм-канале, что во время перемирия ВСУ использовали для нанесения ударов ракетные системы залпового огня HIMARS производства США.

«Но это не случайность, а закономерность, ведь в ходе моратория на нанесение ударов по ТЭК Зеленский, который на него согласился, прицельно бил по гражданской энергетической инфраструктуре», — добавила она.

Речь идет о 30-дневном моратории на удары по энергетической инфраструктуре России и Украины, который был объявлен 18 марта по инициативе президента США Дональда Трампа. В тот день Путин отдал приказ прекратить удары по украинским энергообъектам. Зеленский в свою очередь заявил о согласии Киева соблюдать мораторий.

В период действия запрета на удары Минобороны России неоднократно заявляло о его нарушении со стороны ВСУ. В отчетах ведомства сообщалось о попытках украинских военных атаковать объекты российской энергоинфраструктуры.

Срок действия моратория истек 16 апреля. В Кремле заявили, что новых указаний от Путина в связи с этим не поступало.