Президент России Владимир Путин 19 апреля объявил пасхальное перемирие на фронте, оно действует до полуночи 21 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский спустя несколько часов заявил, что ВСУ будут действовать зеркально и соблюдать «тишину в ответ на тишину». Что известно о ситуации в зоне военных действий к утру 20 апреля — в материале RTVI.

Российское Минобороны не комментировало ситуацию после объявления перемирия и не публиковало традиционную сводку об атаках беспилотников.

Издание «Страна.ua» отмечает, что воздушных атак по Украине за ночь не было. Телеграм-канал Воздушных сил страны перестал сообщать о воздушных тревогах примерно с 22:00 субботы.

Президент Украины Владимир Зеленский утром в воскресенье обвинил российских военных в нарушении перемирия, сославшись на доклад главкома ВСУ Александра Сырского. Он заявил об обстрелах, «штурмовых действиях» и применении беспилотников на «разных направлениях передовой». По его словам, ВСУ отвечают так, как ситуация «заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах».

В целом к утру 20 апреля «российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня», заявил Зеленский. Он призвал полностью соблюдать условия тишины, добавив, что предложение продлить перемирие на 30 дней остается в силе.

«Будем действовать в соответствии с реальной ситуацией», — заключил президент Украины.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо накануне вечером заявил, что после вступления перемирия в силу ВСУ продолжили наносить удары по городам региона.

«При этом важно сказать прямо: на ряде участков — тишина, обстрелы не ведутся», — подчеркнул Сальдо.

Российские военные блогеры и ТАСС утром в воскресенье сообщили об ударах по Донецку. В городе прогремело не менее трех взрывов, сообщили агентству в оперативных службах. По предварительным данным, попадание зафиксировано в районе Элеваторной улицы в Буденновском районе.

Военкор Юрий Котенок сообщил об ударе по АЗС в центре Донецка. В городе «активно работает система противовоздушной обороны», пишет телеграм-канал «Аналитическая служба Донбасса». Попадания зафиксированы в Калининском районе и районе Мушкетовского кладбища в Буденновском районе, сообщается в посте со ссылкой на открытые источники.

В результате обстрела Калининского района начался пожар в промышленной зоне, повреждены гражданские автомобили, сообщили RT в оперативных службах ДНР. Информации о пострадавших нет.

Посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник заявил о «попытках атак» Донецка и отработке ПВО по воздушным целям. Около 6:30 ВСУ выпустили четыре снаряда по Никитовскому району Горловки, а ночью атаковали пригород Кременной в ЛНР, добавил он.

Что пишут военкоры

«Ночь на 20 апреля, предварительно, прошла без серьезных ударов сторон дальнобойными дронами и ракетами, на фронте продолжались бои», — сообщает телеграм-канал «Два майора» в утренней сводке.

По его данным, «кое-где на фронте» отмечается «странная тишина». Канал призвал российских военных «неукоснительно» соблюдать «задачи перемирия», «особенно в части» заявления Минобороны о том, что оно будет выполняться при условии взаимного соблюдения Киевом. «Именно вы определяете сегодня политическую повестку России на международной арене», — обратился канал к военнослужащим.

Российские военные строго выполняют приказ президента России, сообщил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. При этом, по его словам, в «небе полно» разведывательных беспилотников ВСУ.

«Отвлечь их внимание огнем нашей артиллерии мы не можем по понятным причинам, поэтому передвижение по линии фронта минимизировали, ротацию на передовой не проводим (благо — успели ее провести на днях)», — написал Рогозин.

По его словам, в прифронтовом тылу, «в отличие от передовой», проходит, «пожалуй, первое за три года войны настоящее воскресенье«.

По словам военного блогера Юрия Подоляки, перемирие «в целом соблюдается, причем утром даже лучше, чем вечером». Он назвал «чушью» сообщения украинских пабликов о том, что «фронт шумит, как и раньше, ВС РФ штурмуют их позиции».

«На фронте в целом спокойно. И это позволяет даже надеяться (если договорятся друг с другом стоящие напротив соответствующие командиры) сегодня местами собрать в прифронтовой полосе и нам и противнику своих убитых. Некоторые из которых там лежат уже не один месяц», — пишет Подоляка.

По его словам, российские части не получали дополнительных приказов относительно действий после окончания режима перемирия. Подоляка допустил, что в ночь на 21 апреля «боевые действия могут возобновиться с обновленной силой».

Телеграм-канал «Архангел спецназа» привел данные о ситуации на разных участках фронта от курского направления до запорожского и сделал вывод, что «практически везде отмечается снижение боевой активности в рамках прекращения огня и действительно наблюдается затишье».

Военкор Семен Пегов (WarGonzo) утверждает, что ВСУ, несмотря на перемирие, продолжают «активно использовать дроны-камикадзе для атак на наши позиции и тыловые районы».

В основном перемирие соблюдается, но «Донецк вновь под вражеским огнем», пишет бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев. «Является ли это следствием неповиновения Зеленскому отдельных националистических подразделений, не дошедшая до мест команда о перемирии или целенаправленная команда сверху — неизвестно», — отметил он.

Объявленное президентом России перемирие «работает», считает политолог Сергей Марков. По его мнению, в военном отношении оно «более выгодно отступающим и более слабым ВСУ», а политически и дипломатически — России, поскольку «показывает волю России к миру».