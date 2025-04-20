Президент России Владимир Путин не давал команду продлить пасхальное перемирие, его действие истекает в полночь. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Иных команд не было», — ответил Песков на вопрос, может ли быть продлено перемирие.

Российский лидер объявил о пасхальном перемирии 19 апреля на встрече с начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Оно вступило в силу в 18:00 того же дня и действует до полуночи 21 апреля — в общей сложности 30 часов.

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