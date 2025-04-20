Подразделения ВСУ после объявленного президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия обстреливали позиции российских войск, предприняли попытку атаки в ДНР и применяли беспилотники. Об этом говорится в сводке Минобороны России, передает «Звезда».

«Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, формирования ВСУ в ночное время предприняли попытки атак позиций российских войск в районах населенных пунктов Сухая балка и Богатырь ДНР, которые были отражены», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ВСУ в ночь на 20 апреля применил 48 беспилотников самолетного типа, в том числе один — в Крыму, и 444 раза обстреляли российские позиции из орудий и минометов.

Также ВСУ совершили 900 ударов беспилотниками квадрокоптерного типа и «сбросов различных боеприпасов», в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей, добавили в Минобороны.

«В результате имеются погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов», — говорится в сообщении.

Группировки российских войск в зоне военной операции после вступления в силу перемирия «строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях», подчеркнули в ведомстве.

Пасхальное перемирие вступило в силу в 18:00 19 апреля. Согласно распоряжению президента России, оно действует до полуночи 21 апреля. Минобороны уточнило, что Россия будет соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения украинской стороной. Путин призвал военных быть «крайне внимательными и собранными» и «готовыми к немедленному ответу в полном объеме».

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