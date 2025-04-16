Украина, в отличие от России, «постоянно нарушала» 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам, это ставит под вопрос возможность долгосрочного соглашения о перемирии. Такое мнение высказал «Ленте.ру» зампред комитета Госдумы по обороне Михаил Швыткин.

«30-дневный мораторий соблюдался только со стороны России. Украина его нарушала постоянно», — заявил депутат.

По его словам, обо всех нарушениях российская сторона сообщила США, которые взяли на себя роль посредника в урегулировании конфликта с Украиной. В Вашингтоне должны понимать риски несоблюдения договоренностей Киевом и принять меры, считает Швыткин.

«Если мы хотим рассматривать вопрос долгосрочного соглашения по мирному урегулированию, необходимо понимать риски нарушения со стороны ВСУ. И 30-дневный мораторий показал, что такие риски есть», — указал замглавы оборонного комитета.

Запрет на удары России и Украины по энергетическим объектам друг друга был объявлен сторонами по инициативе президента США Дональда Трампа, озвученной в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным 18 марта. Путин отдал приказ об этом в тот же день. Зеленский сообщил, что согласился на аналогичный шаг, 19 марта.

В ночь на 21 марта произошел взрыв газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области, в котором Минобороны России обвинило Украину. В Генштабе в Киеве назвали обвинения «безосновательными».

Через неделю, 28 марта, российское военное ведомство заявило, что ГИС «фактически уничтожена» в результате удара ВСУ реактивными снарядами HIMARS. Также сообщалось, что средства ПВО сбили 19 украинских дронов, летевших атаковать Саратовский нефтеперерабатывающий завод.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда расценил продолжающиеся попытки ударов как «тотальную бесконтрольность», когда «все сегменты ВСУ не слушают приказа руководства страны».

1 апреля глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Москва передала США, а также ООН и ОБСЕ список энергообъектов, атакованных ВСУ с начала действия моратория.

В день истечения срока моратория 16 апреля «Известия» написали со ссылкой на данные Минобороны, что за 30 дней ВСУ нанесли 107 ударов по объектам энергетической инфраструктуры России. Песков заявил накануне, что российские военные выполняют приказ о моратории, однако этот запрет «не выполнялся и не выполняется украинскими вооруженными силами».