Россия сохраняет за собой право не соблюдать мораторий на обстрелы энергетических объектов в случае, если украинская сторона его нарушает. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит телеграм-канал «Вы слушали Маяк».

«Было бы нелогично соблюдать нам, и каждую ночь сталкиваться с попытками ударов по нашей энергетической инфраструктуре», — сказал он.

Песков отметил, что Москва и Вашингтон достигли договоренностей о моратории в ходе переговоров, и Вооруженные силы России продолжают выполнять приказ верховного главнокомандующего и не наносят удары по энергообъектам.

«Наблюдается тотальная бесконтрольность со стороны действия ВСУ. Объективно совершенно все сегменты ВСУ не слушают приказа руководства страны. Продолжают наноситься попытки ударов по объектам энергосистемы, энергоинфраструктуры Российской Федерации», — сказал пресс-секретарь президента России.

Представитель Кремля добавил, что, если “Украина присоединилась к мораторию и дала соответствующие команды своим вооруженным силам, то они, очевидно, не выполняются”.

Кроме того, Песков прокомментировал возможность подвижек по Черноморской инициативе в свете заявлений стран Евросоюза об усилении санкций против России. Он пояснил, что для возобновления реализации Черноморской инициативы западные страны должны снять санкции с российских банков, задействованных в расчетах за сельскохозяйственную продукцию.

«Суть этих ограничений предельно ясна. И если европейские страны не хотят идти по этому пути, то это означает, что они не хотят идти по пути мира и они не хотят способствовать и действовать в унисон с усилиями, которые проявляют в Москве и Вашингтоне для выхода в мирное русло», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что положение об отмене санкций не новое, оно было зафиксировано еще в прошлый раз, когда инициатива действовала. Тогда стороны выполняли все обязательства, но не касающиеся России, отметил Песков.

Прекращение ударов по энергетической инфраструктуре

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе вопрос о 30-дневном прекращении огня. Как сообщили в Кремле, российский лидер согласился с предложением американского коллеги о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры, отдав соответствующий приказ военным. Минобороны России заявляло, что в связи с этим российские военнослужащие сбили свои дроны, нацеленных на украинские энергообъекты в Николаевской области.

На следующий день, 19 марта, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева в поддержки инициативы Трампа о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. По утверждению российского Минобороны, незадолго до этого Киев совершил «преднамеренную атаку» тремя беспилотниками по пункту перевалки нефти в станице Кавказская Краснодарского края.

В ночь на 21 марта произошел взрыв ГИС «Суджа» в Курской области. Минобороны России обвинило Украину в подрыве газоизмерительной станции, назвав произошедшее «намеренной провокацией», направленной на «дискредитацию мирных инициатив президента США».

В СК сообщили, что ГИС «Суджа» получила значительные повреждения, возбуждено дело о теракте. В украинском Генштабе назвали обвинения в подрыве газоизмерительной станции «Суджа» «безосновательными».

Днем 28 марта Минобороны России сообщило, что ГИС «Суджа» «фактически уничтожена» после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) реактивными снарядами РСЗО HIMARS.

Также в сообщении российского ведомства указано, что 28 марта средства ПВО сбили 19 украинских дронов, которые пытались атаковать Саратовский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру» заверила, что Россия не оставит без реакции удар ВСУ по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области.

«ВСУ преподнесут этот удар так, что он помог в продвижении их войск. Никто не скажет, что это энергоинфраструктура, важная для гражданского населения. Реакция США — это вопрос. Мы собираем все претензии в копилку, и какие-то моменты точно можно будет поднять. Переговоры продолжаются, не всегда публично. В любом случае Россия не оставляет такие вещи без контроля», — сказала она.