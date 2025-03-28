Газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа» в Курской области «фактически уничтожена» после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, около 10:20 28 марта украинские войска нанесли двойной удар по станции реактивными снарядами РСЗО HIMARS, после чего произошло сильное возгорание.

«Энергообъект фактически уничтожен», — отмечает Минобороны.

Также в сообщении российского ведомства указано, что 28 марта средства ПВО сбили 19 украинских дронов, которые пытались атаковать Саратовский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Днем 27 марта, по данным Минобороны, в результате прицельного артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» произошло отключение электроснабжения потребителей в Шебекинском районе.

На фоне этого военное ведомство обвинило украинские власти в том, что все публично заявленные обязательства о прекращении «намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре» — это «очередная уловка [президента Украины Владимира] Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановления своего военного потенциала с помощью европейских «союзников»».

Прекращение ударов по энергетической инфраструктуре

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе вопрос о 30-дневном прекращении огня. Как сообщили в Кремле, российский лидер согласился с предложением американского коллеги о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры, отдав соответствующий приказ военным. Минобороны России заявляло, что в связи с этим российские военнослужащие сбили свои дроны, нацеленных на украинские энергообъекты в Николаевской области.

На следующий день, 19 марта, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева в поддержки инициативы Трампа о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. По утверждению российского Минобороны, незадолго до этого Киев совершил «преднамеренную атаку» тремя беспилотниками по пункту перевалки нефти в станице Кавказская Краснодарского края.

В ночь на 21 марта произошел взрыв ГИС «Суджа» в Курской области. Минобороны России обвинило Украину в подрыве газоизмерительной станции, назвав произошедшее «намеренной провокацией», направленной на «дискредитацию мирных инициатив президента США».

В СК сообщили, что ГИС «Суджа» получила значительные повреждения, возбуждено дело о теракте. В украинском Генштабе назвали обвинения в подрыве газоизмерительной станции «Суджа» «безосновательными».