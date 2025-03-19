Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским 19 марта заявил, что если США будут владеть энергетическими объектами Украины, то это будет лучшим средством защиты инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, передает Sky News.

«Соединенные Штаты могли бы оказать большую помощь в реализации этих планов с их экспертными знаниями в области электроэнергетики и коммунальных услуг. Американское владение этими станциями было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры», — процитировала Ливитт слова Трампа.

Кроме того, по ее словам, стороны договорились продолжать работу над тем, чтобы положить конец конфликту и достичь прочного мира под руководством Вашингтона.

Пресс-секретарь назвала разговор Трампа и Зеленского «фантастическим» и сообщила, что стороны «сильно продвинулись» в вопросе завершения конфликта.

Также она рассказала, что Зеленский попросил дополнительные средства ПВО, в частности, Patriot и «президент Трамп согласился работать над тем, что имеется, особенно в Европе». Левитт заверила, что США продолжат предоставлять Украине разведывательную информацию оборонительного характера.

Кроме того, Левитт упомянула соглашение по редкоземельным металлам между Киевом и Вашингтоном. По ее словам, сделка все еще остается в планах, но сейчас США сосредоточены на мирном урегулировании конфликта.

По словам пресс-секретаря Белого дома, по итогам разговора двух президентов достигнута договоренность о встрече украинской и американской экспертных групп в Саудовской Аравии в ближайшие дни.

Трамп и Зеленский общались лично впервые после перепалки в Белом доме в конце февраля, в результате которой президент Украины и его команда досрочно покинули резиденцию американского главы, не подписав ожидаемое соглашение о добыче редкоземельных металлов.

После разговора с Трампом Зеленский поддержал инициативу о прекращении огня по энергетической и гражданской инфраструктуре. По его мнению, это может стать первым шагом к полному прекращению боевых действий. Он отметил, что Киев дал согласие на то, что Украина и США должны продолжать работать вместе, чтобы добиться «прочного мира».

Зеленский также рассказал, что представил Трампу обновленную информацию о ситуации на поле боя и последствиях российских ударов. Кроме того, стороны поговорили о ситуации в Курской области, затронули вопрос освобождения военнопленных и возвращения украинских детей, а также обсудили состояние противовоздушной обороны Украины и возможность ее усиления.

Днем ранее, 18 марта, Трамп провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Во время беседы лидеры обсудили нюансы возможного 30-дневного прекращения огня, потенциальное соглашение о безопасности судоходства в Черном море, вопрос прекращения военной помощи Украине и потенциал экономического сотрудничества.

Путин после разговора с Трампом отдал команду Минобороны прекратить удары по энергетическим объектам Украины, связанным с ВПК. Днем 19 марта оборонное ведомство сообщило, что российские военные во исполнение приказа президента сбили семь беспилотников, которые уже были подняты в воздух и нацелены на объекты в Николаевской области.

При этом Минобороны России обвинило Украину в «провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США» из-за атаки дронов на нефтебазу в кубанской станице Кавказская, где в результате падения обломков дрона разгерметизировался один резервуар с нефтью и возник пожар.