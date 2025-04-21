С окончанием действия пасхального перемирия Вооруженные силы России возобновили проведение специальной военной операции, говорится в сообщении Минобороны России.

«В соответствии с приказом Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации все группировки войск в зоне специальной военной операции с 18.00 19 апреля по 00.00 21 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях», — сказано в сообщении ведомства.

По данным Министерства обороны, несмотря на объявление режима пасхального перемирия украинские вооруженные формирования продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов по позициям российских войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым Российской Федерации.

«Всего зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия», — отметили в ведомстве.

В Минобороны также уточнили, что ВСУ предприняли шесть попыток атак, в том числе в районах населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше-Травня, Белогоровка и Тарасовка Донецкой Народной Республики, а также в районе Олешня Курской области, которые были отражены.

Президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии 19 апреля на встрече в Кремле с начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Оно вступило в силу в 18:00 того же дня и действовало до полуночи 21 апреля. Минобороны предупредило, что перемирие будет соблюдаться при условии взаимного соблюдения Киевом.

После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в стране была объявлена воздушная тревога из-за беспилотников. Это, по его словам, показывает «отношение» России к Пасхе. Спустя некоторое время Зеленский добавил, что Украина будет действовать «зеркально» во время пасхального перемирия и соблюдать его при условии «тишины» со стороны России

Накануне 20 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин не давал поручений о продлении пасхального перемирия.

В воскресенье вечером украинский лидер предложил новый формат прекращения огня на срок до 30 суток с возможностью продления. Это подразумевает отказ от ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданским объектам, добавил Зеленский. По словам главы Украины, во время пасхального перемирия в стране не объявлялись воздушные тревоги.