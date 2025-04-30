Вооруженные силы Украины могут пойти на провокацию и нанести удар по Москве во время празднования Дня Победы. Об этом в беседе с RTVI сказал военный блогер и доброволец бригады «Эспаньола» Алексей Живов.

По его словам, возможность ударить по Москве у Киева существует уже давно. Речь прежде всего, по мнению собеседника RTVI, идет о различных дальнобойных дронах.

«Также есть подозрения, что у ВСУ могли появиться баллистические ракеты дальностью до 1000 км, — говорит Живов. — Могут ли ВСУ ударить по Москве 9 мая? Попробовать точно могут, хотя опасаться стоит не столько за Москву, сколько за различные участки фронта в зоне СВО, где могут быть совершены военные провокации или внезапные попытки быстрого наступления».

Живов добавил, что «Киев раз за разом демонстрирует, что не исчерпал свой военный потенциал и хочет решать свою судьбу не на переговорах, а на поле боя».

Также доброволец «Эспаньолы» оценил вероятность того, что президент США Дональд Трамп может выйти из процесса по урегулированию российско-украинского конфликта в случае провокации ВСУ на День Победы, и то, не станет ли такая вероятность тормозом для президента Украины Владимира Зеленского.

«Не думаю. Трамп скажет что-то в духе, что Зеленский его разочаровал, но все равно во всем Москва виновата. У нас очень короткая историческая память, — отметил Живов. — И это выглядит просто трагично. Если бы в профильных ведомствах изучили тактику США по развалу Югославии, то нашли бы очень много параллелей с тем, что происходит сейчас. Штаты играют с нами в кошки-мышки. Они это уже проворачивали многократно».

29 апреля в своем вечернем видеообращении Владимир Зеленский намекнул, что ВСУ могут нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая. «Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — сказал Зеленский. В тот же день секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко заявил в интервью Radio NV, что у Киева «есть возможность» ударить по Красной площади во время парада Победы.

Ранее издание The Economist писало, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане Зеленский просил его не покидать процесс по урегулированию конфликта на Украине.