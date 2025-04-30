Президент Украины Владимир Зеленский делает много заявлений — по большей части, неудачных. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского президента о Параде Победы в Москве 9 мая, которые в России расценили как угрозу.

«Зеленский делает много разных заявлений, в большей своей части они неудачны. <…> Парад будет, мы с вами будем с гордостью наблюдать за этим Парадом», — сказал Песков журналистам на полях федерального просветительского марафона «Знание. Первые» российского общества «Знание».

Вечером 29 апреля в традиционном обращении, опубликованном в официальном телеграм-канале президента Украины, Зеленский упомянул о параде в Москве.

«Готовимся также и к разговору с Америкой по поводу новых санкционных шагов — выбираем именно такие болевые точки России, которые будут больше всего побуждать Москву к дипломатии. Они [российские власти] должны делать четкие шаги к завершению войны, и мы настаиваем, что безусловное и полное прекращение огня должно стать первым шагом. <…> Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают. Но должны переживать, что эта война продолжается. Они должны закончить войну», — сказал Зеленский.

Ранее в тот же день секретарь оборонного комитета украинской Верховной Рады Роман Костенко заявил в интервью Radio NV, что у Киева «есть возможность» ударить по Красной площади во время Парада Победы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова процитировала слова Зеленского в своем канале и написала, что «Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты».

«Это очередное доказательство того, что именно Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия. Так еще и кичатся этим. Собственно, как и поступают классические террористы», — прокомментировала она.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил в разговоре с NEWS.ru, что Зеленский «постарается где-то подгадить», но российские спецслужбы предотвратят эти попытки.

«Зеленский немного заблудился, это ему нужно переживать. Думаю, что, если что-то случится, армия Россия, включая ПВО, отработает, справится. Но как же не запустить интригу? <…> Этот хорек завонял на полмира уже. А все эти заявления, думаю, беспочвенные», — сказал депутат.

В беседе с «Лентой.ру» Колесник добавил, что у России есть необходимое вооружение, чтобы уничтожить средства поражения задолго до подлета к столице. Он посчитал, что слова Зеленского являются угрозой ударов по Москве 9 мая, которые объясняются желанием украинского лидера сорвать праздник и запугать россиян.

«Ну мы-то не слабые люди. Но если что-то случится, разговор с Киевом будет другой», — заключил парламентарий.