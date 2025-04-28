Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном прекращении огня, в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его заявление опубликовано в телеграм-канале.

«Сейчас вот снова очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить тишину на время парада. Нет причин ждать 8 мая. Огонь должен быть прекращен не на несколько дней. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня — и по меньшей мере на 30 дней», — сказал Зеленский.

Днем 28 апреля Владимир Путин объявил перемирие в честь 80-летия Победы с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Все боевые действия на этот период останавливаются. В Кремле призвали украинскую сторону последовать примеру Москвы, но предупредили, что в случае нарушения перемирия российские военные «дадут адекватный и эффективный ответ».

Комментируя инициативу президента России, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также как и Зеленский предложил объявить 30-дневное перемирие в зоне боевых действий с любой даты.

«Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить сейчас и с любой даты на 30 дней — значит, это реально, а не просто для парада. Украина готова поддержать долгосрочное, прочное и полное прекращение огня», — сказал он.

В свою очередь замглавы офиса президента Украины Дарья Заривная заявила, что прекращение огня должно быть безусловным, а другие варианты назвала «тактическими играми».

Предыдущий режим прекращения огня российский президент объявлял по случаю Пасхи. Он действовал с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля. После завершения срока перемирия российские войска продолжили проведение военной операции.

Путин, оценивая итоги перемирия, заявил, что украинская сторона нарушила его почти пять тысяч раз, но в целом, по словам президента, наблюдалось снижение боевой активности со стороны Украины.