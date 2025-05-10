Сразу четыре европейских лидера — президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, а также премьер-министры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск — прибыли в Киев и пригрозили России новыми санкциями, если она не примет условий по 30-дневному перемирию с Украиной.

Макрон написал в соцсети X, что Европа продвигает предложение о прекращении огня совместно с США.

«Украина приняла его 11 марта. Однако Россия тянет время и ставит предварительные условия <…>. Если Москва продолжит препятствовать, мы усилим давление — вместе, как европейцы и в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами», — написал французский лидер.

Ранее в поезде на пути в Киев Макрон сказал телеканалу TF1/LCI, что дополнительные санкции «будут гораздо более жесткими для российской экономики и в некотором роде окажут сдерживающее воздействие».

При этом он призвал к «прямым переговорам» между Россией и Украиной для достижения соглашения о 30-дневном перемирии и выразил готовность помочь в их организации.

«Масштабным ужесточением санкций» пригрозил и немецкий канцлер Мерц.

«Мы требуем 30-дневного прекращения огня, чтобы в этот период можно было подготовить мирные переговоры. Теперь мяч на стороне Путина. <…> [Если Россия отвергнет перемирие], будет серьезное ужесточение санкций и будет продолжена масштабная помощь Украине — политическая, финансовая и военная», — заявил он накануне визита в интервью Bild.

Мерц также заявил о готовности лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если это поможет урегулировать конфликт.

«Если возникнет необходимость, если это поможет закончить эту войну, я готов на многое. Но прежде всего, мы должны посмотреть, сможем ли мы достичь цели по достижению прекращения огня после этих выходных», — цитирует его издание.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что угрозы новых санкций не пугают руководство страны.

«Мы же с вами уже к санкциям привыкли и мы даже уже представляем себе, что мы будем делать после объявления этих санкций, минимизировать их последствия и так далее и тому подобное. <…> Поэтому пугать нас этими санкциями — дело пустое», — ответил Песков журналисту кремлевского пула Павлу Зарубину.

До этого в интервью ABC News он указал, что для прекращения огня нужно прекратить поставки оружия на Украину из США и Европы.

«В противном случае это будет иметь преимущество для Украины. Украина продолжит тотальную мобилизацию, перебрасывая на фронт новые войска. <…> Так почему же мы должны предоставлять Украине такое преимущество?» — отметил Песков.

На приезд европейских лидеров в Киев отреагировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Что будет делать тифозная вошь с накокаиненным носом, если получит сообщение о том, что наша страна не может больше “гарантировать безопасность пребывания” европейских лидеров, которые прибыли сегодня в Киев?» — написал он в своем телеграм-канале.

Затем Медведев отметил, что российская армия «не занимается терроризмом», и дал понять, что таким образом напоминает президенту Украины Владимиру Зеленскому о его собственных предупреждениях о невозможности гарантировать безопасность иностранных лидеров, прибывших на парад Победы в Москву 9 мая.

9 мая канцлер ФРГ сообщил, что страны Евросоюза подготовили предварительный вариант коммюнике, аналогичный инициативе президента США Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня на Украине.

Днем ранее, 8 мая, Трамп потребовал 30-дневного безоговорочного прекращения огня между Россией и Украиной, предупредив о возможных новых санкциях в случае нарушения соглашения.

Президент России Владимир Путин в конце апреля выразил готовность к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий. Он также объявил временное перемирие на три дня — с 8 по 10 мая — в честь в 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Зеленский 3 мая отверг предложение российского лидера и заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад. В тот же день в Кремле заявили, что отказ правительства Украины от перемирия свидетельствует о том, что «в основе современного киевского режима лежит неонацизм».